Linda Hakeboom heeft ‘het beste nieuws gekregen’: geen uitzaaiingen

Linda Hakeboom heeft ondanks de omstandigheden toch goed nieuws gekregen. Uit de onderzoeken is gebleken dat de borstkanker niet verder is uitgezaaid.

Dat laat ze weten in verschillende Stories op Instagram. ‘Ik ben al de hele dag aan het nadenken over hoe bizar het is dat je in één week tijd gaat van: niets aan de hand, naar zo ongeveer feestvieren dat je maar één tumor hebt’, aldus Linda. ‘Het is echt heel bizar allemaal, maar voor nu is het echt goed nieuws.’

Chemotherapie

Toch zal ze alsnog chemotherapie moeten ondergaan en onder het mes moeten voor de tumor. ‘Dus het is alsnog heel spannend, maar voor nu is het even feest.’ Linda gaat in ieder geval niet bij de pakken neerzitten en verschijnt morgen op de set voor opnames van een nieuw programma. ‘Ik wilde dat toch wel door laten gaan. Want, ja: het leven gaat ook door en ik heb daar gewoon zin in. Het is afleiding, superleuk en een leuk team.’

Lees ook:

Linda Hakeboom start met behandeling borstkanker

Borstkanker

Via Instagram liet de presentatrice vorige week weten getroffen te zijn door borstkanker. Eerder ontdekte ze een knobbeltje, dat nu kwaadaardig blijkt te zijn. Op social media deed Linda haar verhaal. ‘Ik heb helaas slecht nieuws gekregen. Het knobbeltje dat ik ontdekte, blijkt kwaadaardig’, aldus de brunette. ‘Ik heb borstkanker… dat is een heel gek bericht om te krijgen en het stof moet nog een beetje neerdwarrelen hier merk ik. De komende tijd gaan we veel onderzoeken doen om te kijken wat er moet gebeuren.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Boulevard | Beeld: Peter Smulders