Linda Hakeboom deelt verdrietige update: ‘Ik word steeds zwakker’

Documentairemaker Linda Hakeboom (35) wilde eigenlijk pas weer een update geven over haar gezondheid zodra ze weer iets goeds te melden had. Het goede nieuws blijft verdrietig genoeg nog even uit, vertelt Linda nu.

Ze deelt een update over haar gezondheid via Instagram Stories. Sinds een tijdje krijgt Linda wekelijks chemotherapie, en dat valt niet mee. ‘Ik had gehoopt dat die iets minder zwaar zou vallen, maar ik ben gewoon zwakker aan het worden.’

De hele week minder

Ze heeft nog elf behandelingen te gaan. ‘Het begint nu een beetje veel te worden’, zegt ze daarover. Toen ze nog eens in de twee weken chemotherapie kreeg, waren er meer goede dagen. ‘Dan had ik een week dat het heel slecht ging, maar ook een week goed. En nu heb ik eigenlijk gewoon de hele week een beetje minder.’

Zielig vlechtje

Ook vraagt ze haar volgers om advies wat betreft haar haren. Die vallen ondertussen steeds meer uit. Toch wil ze voorlopig nog even koesteren wat ze qua haar heeft. ‘Het zit er nog steeds en het is haar, maar wel een zielig vlechtje heb ik nu nog.’

Afgelopen zomer kreeg Linda de diagnose borstkanker. Sinds oktober vlogt ze voor Lindanieuws over haar traject en ervaringen met de ziekte.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Linda Hakeboom (@lindahakeboom)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress