Linda Hakeboom beklimt Alpe d’HuZes samen met vriendin Nikkie de Jager

Bij elke documentaire die ze maakt, sterft ze duizend doden. Maar dat weerhield Linda Hakeboom (33) er niet van een docu te maken over haar beste vriendin Nikkie de Jager. Hun vriendschap gaat zo diep, dat ze in juni samen de Alpe d’HuZes beklimmen ter ere van het overleden broertje van Nikkie.

De overeenkomst tussen Lil’ Kleine, Timor Steffens, Giel de Winter, Jett Rebel, Douwe Bob en Jan Jaap van der Wal? Ze werden allemaal met een camera gevolgd door Linda Hakeboom. De 33-jarige Deventerse produceert in rap tempo (in haar eentje) docu na docu. Je zou bíjna denken dat het haar makkelijk afgaat – maar dat is absoluut niet het geval. ‘Ik vind het een compliment dat mijn documentaires aanslaan, maar mensen vergeten soms wat er allemaal bij komt kijken. Het ziet er misschien makkelijk uit wat ik doe, maar ik moet elke keer vijf keer sterven.’

Vooral de periode dat ze de docuserie Linda’s mannen draaide en vier mannen tegelijk volgde was een uitdaging. ‘Dat ging te ver qua gezondheid,’ vertelt Linda. ‘Ik ging in Rio de Janeiro zo langs het randje dat een arts zei: ‘Je moet stoppen, dit wordt je dood.’’

Documentaire over Nikkie

Binnenkort verschijnt haar documentaire over Nikkie de Jager – beter bekend als NikkieTutorials. ‘Dat is heel spannend, want dit is de eerste documentaire die ik volledig onafhankelijk maak en over een wereldwijd bekend persoon gaat. Ook in Amerika zullen mensen deze docu bekijken. Internationale grote partijen hebben al interesse getoond om samen te werken, maar ik heb nog geen besluit genomen.’

Voordat ze begonnen met draaien waren Linda en Nikkie al enorm close. ‘Normaal is de docu het belangrijkst en is het superleuk als je toevallig ook nog vrienden wordt. Nu was het andersom, want onze vriendschap staat op één.’

Alpe d’HuZes

Die innige vriendschap blijkt nog eens extra uit het nieuws dat Linda en Nikkie gisteren bekendmaakten: de twee gaan samen de Alpe d’Huzes beklimmen ter ere van Mikai, het vorig jaar overleden broertje van Nikkie. Op Instagram schrijft Linda: ‘Bij vriendschap hoort alles delen. Niet alleen grote hoogten, maar óók verdriet.’

Mikai had een zeldzame vorm van kanker. ‘Als je van dichtbij meemaakt hoe vernietigend deze ziekte kan zijn, doet dat twee dingen: het maakt je verdrieting én het maakt je sterk. Ik zag Mikai tot het einde vechten, maar nóóit zijn glimlach opgeven. Zijn kracht is zo inspirerend.’

Linda zal samen met de familie van Nikkie de berg opgaan. Wil je haar sponsoren? Dat kan via deze link.

Beeld: Kee&Kee