Linda Hakeboom deelt positief nieuws na spannend ziekenhuisbezoek

Linda Hakeboom voert een heftige strijd tegen borstkanker. Vorige week werd er een belangrijke MRI-scan gemaakt waaruit moest blijken of de tumor reageert op de behandelingen die ze ondergaat. Nu deelt de 35-jarige documentairemaakster opgelucht positief nieuws: ‘De uitzaaiingen zijn niet meer te zien op de scan!’

In augustus 2020 ontdekte Linda een knobbeltje in haar borst. Ze dacht dat het ‘vast niets’ zou zijn, maar het bleek om de meest agressieve vorm van borstkanker te gaan.

Belangrijke uitslag

Op Instagram stories vertelt ze dat het vandaag een hele spannende dag is. ‘Ik krijg zometeen de uitslag van de MRI-scan die vorige week is gemaakt en ik zat net even te denken hoe deze dag voelt. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk van hetzelfde niveau is als de allereerste keer dat ik in de scan lag en we gingen kijken waar de kanker allemaal zat in mijn lichaam’, begint Linda.

Uitzaaiingen

‘Dat was toen best wel goed nieuws, omdat ik alleen uitzaaiingen in mijn lymfeklieren bleek te hebben. Maar wat zo spannend is aan kanker is dat je sommige uitzaaiingen niet kunt zien, die zijn simpelweg te klein om op een scan te zien. Dus de enige manier om te weten te komen hoe het gaat is door te zien of de tumor kleiner wordt door de behandelingen, legt ze uit.

Goed nieuws

Een spannend en veelbetekenend ziekenhuisbezoek dus, maar na een korte stilte op Instagram stories deelt Linda Hakeboom opgelucht een foto met filter van zichzelf. Het blije bijschrift luidt: ‘Goed nieuws!! De uitzaaiingen zijn niet meer te zien op de scan en de tumor zelf is 75 procent kleiner. Feest!’

