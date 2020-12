Linda Hakeboom deelt heftige video: ‘Ik heb eigenlijk ook geen wenkbrauwen en wimpers meer’

Het was niet bepaald een feestelijke kerst voor Linda Hakeboom (35). De documentairemaakster die in augustus bekendmaakte borstkanker te hebben, gaat hard achteruit door de chemotherapie die ze ondergaat. Hierdoor heeft de 35-jarige een belangrijke beslissing moeten nemen.

Haaruitval

‘M’n conditie is echt weg’, verklaart Linda in een video tegen RTL Boulevard. ‘Ik begin last te krijgen van allemaal kwaaltjes’, vervolgt ze. Linda, die net een documentaire over de populaire influencer en goede vriendin NikkieTutorials (Nikkie de Jager, red.) heeft gemaakt, had nog gehoopt dat ze haar hoofdhaar kon behouden. Daarvoor droeg ze een speciale cold cap, die haaruitval moet tegengaan.

Wenkbrauwen en wimpers

Nu heeft de documentairemaker toch besloten om die cap niet langer te dragen. ‘Het is een te zware opgave,’ legt ze uit. Daarom is Linda aan het experimenteren met nephaar. ‘Ik voel me weer een beetje mij. Ik heb eigenlijk ook geen wenkbrauwen en wimpers meer, dus dan is dit wel even prettig.’

Toekomst

In de toekomst kijken doet Linda zo min mogelijk. ‘Ik probeer er niet te veel over na te denken, maar stapje voor stapje,’ vertelt ze. In de tussentijd krijgt ze enorm veel steun. ‘Dat ik dit open deel, is denk ik alleen maar goed voor de genezing.’ Ondanks een paar tegenslagen blijft Linda positief. ‘Ik hoop dat ik over een jaar kan zeggen dat het allemaal voorbij is.’

Belangrijke boodschap

In augustus liet Linda weten dat het knobbeltje dat ze ontdekte, kwaadaardig bleek te zijn. Daarbij had ze een belangrijke boodschap voor haar volgers. ‘Ik weet dat dit een ver van je bed-show lijkt soms, maar dit kan echt iedereen overkomen. Daarom wil ik iedereen die dit leest nogmaals op het hart drukken: check jezelf! En als je iets voelt of wanneer je twijfels of je iets voelt, ga dan direct naar de huisarts.’ Linda sluit af: ‘Al ben je er tien keer voor niks, dat is beter dan één keer te laat.’

Bron: Story | Beeld: Brunopress