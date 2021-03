Zieke Linda Hakeboom maakt zich op voor operatie: ‘Het voelt als een eindeloze rollercoaster’

Linda Hakeboom maakt zich op voor een spannende dag: ze moet onder het mes. Het zijn de laatste tijd veel ups en downs voor de documentairemaakster. Zelf heeft ze er gemengde gevoelens over.

Linda, bij wie vorig jaar borstkanker werd vastgesteld, gaat dinsdag onder het mes terwijl ze juist net weer was aangesterkt.

Rollercoaster

‘Ik ga van huilen naar lachen en alles daartussenin. Het voelt als een eindeloze rollercoaster, dit proces van ziek-zijn’, zo geeft Linda maandag een update aan haar volgers op Instagram.

Beroerd

‘Ik ga van extreem beroerd, naar vol goeie moed weer opkrabbelen, naar weer aftakelen en gewoon weer omhoog klimmen. Tijdens de chemotherapie ging dat iedere week zo en nu gebeurt het met wat grotere tussenpozen’, vervolgt de 35-jarige Linda.

Aansterken

‘Ik ben inmiddels alweer vier weken aan het aansterken en ik voel me lichamelijk zóveel sterker. Maar ja. Morgen staat er weer een operatie op de planning… dus daar gaan we weer. Het enige dat ik kan doen, is m’n gordel vastmaken en gaan zitten. Morgen is weer een nieuwe dag. En zo huil en zo lach ik me deze periode door.’

Bron: Story | Beeld: Brunopress