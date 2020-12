Triest bericht voor Linda Hakeboom: lichaam te zwak voor behandeling

Linda Hakeboom laat in haar Instagram Stories weten dat ze is weggestuurd uit het ziekenhuis. Na een kort bezoekje is de documentairemaker weer naar huis gestuurd omdat haar lichaam op dit moment niet genoeg witte bloedlichaampjes bevat om de chemotherapie door te laten gaan.

Linda Hakeboom weg uit ziekenhuis

In haar Stories is te horen hoe het bezoek aan het ziekenhuis ging. Linda vertelt dat eerst je bloedwaardes worden bekeken voordat je chemo krijgt zodat ze in het ziekenhuis weten of je lichaam sterk genoeg is voor de volgende ronde. En precies die bloedwaardes waren dus niet goed bij Hakeboom waardoor de direct weer naar huis moest.

Totaal niet verwacht

Bij Linda kwam dat als donderslag bij heldere hemel: “Ik voelde me eigenlijk best wel goed en ik ben goed hersteld na de vorige keer. Dus dit had ik totaal niet verwacht.”

Grens bereikt

Maar veel meer dan rusten en aansterken kan de presentatrice nu niet doen. Ze legt uit: “Met dit type chemotherapie zoeken ze compleet de grens op wat je lichaam aankan. Voor mij is die grens dus blijkbaar deze week bereikt.”

Gefaald

“Het schijnt heel vaak te gebeuren”, vervolgt ze. “Maar ik had het nog nooit meegemaakt, dus voor mij is het een heel nieuwe ervaring, aldus Hakeboom. Ook al vindt ze het verder stiekem heel fijn om even een weekje geen chemo te krijgen, toch heeft Linda gemengde gevoelens bij deze gebeurtenis. “Op een stomme manier voelt het ook als falen. Terwijl ik hier helemaal niets aan kan doen.”

Borstkanker

In augustus werd er borstkanker bij Hakeboom geconstateerd. ‘Ik heb helaas slecht nieuws gekregen’, schreef ze destijds. ‘Het knobbeltje dat ik ontdekte blijkt kwaadaardig.’ Het nieuws is bij haar ingeslagen als een bom. ‘Ik heb borstkanker… Dat is een heel gek bericht om te krijgen en het stof moet nog een beetje neerdwarrelen hier merk ik.’

