Linda de Mol maakt overstap naar Talpa (en deze 11 BN’ers gingen haar voor)

Op 1 juli treedt Linda de Mol in dienst bij Talpa Network. ‘Haar’ tv-programma’s gaan mee: ze zal voortaan de Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel, Linda’s Zomerweek en Oh Wat een Jaar óf Ik Hou van Holland presenteren op SBS6.

Linda de Mol zegt dat weggaan geen makkelijke beslissing was. ‘Maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt kom je me helpen, dan zeg ik natuurlijk ja. En die vraag kwam afgelopen december. Ik zie het als een spannende uitdaging: we gaan de komende tijd samen bouwen aan de zenders en ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen.’