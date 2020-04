Lindsay Lohan kondigt alweer een comeback aan

We moeten Lindsay Lohan een ding nageven: doorzettingsvermogen heeft ze. Het 33-jarige enfant terrible kondigt op Instagram een comeback aan. Alweer.

Want wat we LiLo ook moeten nageven: eerst zien dan geloven. Het is namelijk niet de eerste keer dat ze aankondigt muzikaal ‘terug te komen’.

Xanax

Inmiddels is het alweer ruim tien jaar geleden dat de actrice/zangeres een album uitbracht. Vervolgens vertrok ze naar Dubai, leerde ze duizend verschillende talen, startte ze een beachclub in Mykonos en kreeg ze een realityserie. Die serie – en eigenlijk al het andere ook – flopte en daarom keerde Lindsay vorig jaar terug naar Los Angeles. Stad van engelen en van muziek. Al snel volgde een aankondiging voor nieuwe muziek (vorig jaar september), gepaard met het nummer Xanax via een troebele clip op IGTV. En toen verdween ze opnieuw van de radar.

The evolution of Lindsay Lohan

Tot nu. Te midden van een pandemie is daar Lindsay Lohan met opnieuw een cryptische aankondiging. Op haar Instagram – waar de rest van haar foto’s en video’s is verwijderd – post het 33-jarige manusje-van-alles een filmpje. Op het filmpje is een oude televisie te zien met de tekst ‘the evolution of lindsay lohan’ in beeld. Bijschrift: ‘I’m back!’

‘I’m back!’

De website in haar biografie verwijst door naar een link (lindsaylohanofficial.com) waarop je haar nummer alvast kunt ‘pre-opslaan’ (we wisten niet dat dat een ding was) in Spotify. Zoals we al zeiden, Lindsay Lohan is van alle markten thuis.

En zoals bij iedere ‘comeback’ van La Lohan roept het meer vragen op dan dat je antwoorden krijgt. Gaat het inderdaad om nieuwe muziek? Heeft het met hetzelfde album als Xanax te maken? Wanneer kunnen het album verwachten? Komt er ook een tour? Betekent dit dat ze ook weer gaat acteren? Komt er een reboot van the Parent Trap? OF VAN MEAN GIRLS? Freaky Friday dan misschien? Zie nou zelf, deze meid blijft fascineren.