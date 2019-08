Het was dus geen grap: dit zijn de eerste beelden van Lindsay Lohan’s nieuwe muziekvideo

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat Lindsay Lohan een album uitbracht. Vervolgens vertrok ze naar Dubai, leerde duizend verschillende talen, startte ze een beachclub in Mykonos en kreeg ze een reality serie. Die serie – en eigenlijk al het andere ook – flopte en daarom keert Lindsay nu terug naar L.A. Mét album.

Eerder werd al bekend dat Lindsay Lohan weer gaat zingen. De 32-jarige manus van alles heeft een platencontract getekend bij Tommy Mottola, waarbij ze al eerder onder contract stond. Destijds, in 2004, was LiLo 18 jaar toen ze het album Speak maakte. Die plaat werd platinum en behaalde een vierde plek op de Amerikaanse Billboard-hitlijst. Ja, echt.

Nu is het tijd voor nieuw materiaal en daarom dook Lindsay de studio in. Op Twitter postte het anonieme account @drugproblem nieuw beeldmateriaal van Lindsay in een kleedkamer omringd met pruikenhoofden. We zien Lindsay, die subtiel met haar eigen lokken speelt en een zwoele blik naar de camera werpt. Op de achtergrond horen we de deuntjes én een opvallende tekst: ‘I don’t like the parties in LA.’

Another clip of Lindsay’s new song “I don’t like the parties in LA” pic.twitter.com/vZfPhEMyLp — not lindsay lohan (@drugproblem) 21 augustus 2019

Inmiddels is door Lindsay bevestigd dat het inderdaad om een van haar nieuwe nummers gaat. Voor dit nummer werkte ze samen met Jesse Saint John, die ook meeschreef aan nummers van Britney Spears, Kim Petras en Camila Cabello.

Heidi Montag

Overigens lijkt 2020 hét jaar te worden van de revival van de muzikale carrière van gevallen realitypersonen. Naast Lindsay is ook Heidi Montag momenteel bezig met het opnemen van nieuwe muziek. Oh jeetje toch.

Bron: TheCut.com, beeld: Getty Images