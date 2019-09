Lindsay Lohan gooit nieuwe song ‘Xanax’ online en verwijdert deze direct

Soms heb je van die grijze dagen vol regen waarop er niet heel veel gebeurt in de wereld. Vandaag is zo’n dag. Gelukkig kunnen we op die dagen terugvallen op Lindsay Lohan, die de dag een beetje zonniger wil maken met haar nieuwste hit: Xanax.

Je moet het LiLo nageven, doorzettingsvermogen heeft ze. Inmiddels is het alweer ruim tien jaar geleden dat ze een album uitbracht. Vervolgens vertrok ze naar Dubai, leerde duizend verschillende talen, startte ze een beachclub in Mykonos en kreeg ze een realityserie. Die serie – en eigenlijk al het andere ook – flopte en daarom keerde Lindsay terug naar Los Angeles. Stad van engelen en van muziek.

En nu is er Xanax, een nummer dat ze met bijhorende video video op Instagram postte. ‘De video is een compilatie van vignettes van mijn leven. Familie, liefde, het proves van doorgaan en loslaten. Je leven leiden en gelukkig zijn, vrij van angst. Gewoon dankbaar zijn en je ogen openen voor kansen in plaats van je geest verdoven.’

Opvallend genoeg is de video alweer verwijderd van haar account, maar je kunt ‘m hieronder bekijken (immers: wat verdwijnt er nu écht van de interwebs).

Tekst gaat verder onder video.

The Blast meldde eerder dat Xanax werd geïnspireerd door het ‘persoonlijke leven van de 33-jarige, inclusief een ex-vriendje en giftige vrienden’. Teksten op de single zijn onder meer: ‘Ik heb sociale angst, maar jij bent als Xanax voor mij. Als je me kust, kan ik niet ademen.’

Terug op het oude nest

Dat Lindsay Lohan weer ging zingen, werd begin deze zomer bekend. Het 32-jarige manusje-van-alles tekende eerder dit jaar platencontract bij Tommy Mottola, waar ze al eerder onder contract stond. Destijds, in 2004, was LiLo 18 jaar toen ze het album Speak maakte. Die plaat werd platinum en behaalde een vierde plek op de Amerikaanse Billboard-hitlijst. Ja, echt.

Voor dit album werkt ze onder meer samen met de Finse popster Alma, die eerder met Miley Cyrus heeft gewerkt.

