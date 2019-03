Toen ik afgelopen weekend met een kater op de bank een rondje lag te zappen, stopte ik bij MTV. Deze zender geeft op brakke dagen precies wat ik nodig heb: een goede portie reality televisie die zo slecht is waardoor het weer leuk is en je brakke ik zich vanzelf beter voelt, omdat je nog altijd slimmer en verstandiger bent dan Snooki, Jenelle en ieder slachtoffer van Catfish. En je mag heus weten: ik was echt flink brak. Dus gaf ik Lindsay Lohan’s Beach Club een goede kans. Maar al snel kwam ik erachter dat Lindsay’s serie heul slecht is en dan bedoel ik niet leuk slecht.

Lindsay’s Lohan Beach Club

Toen MTV enige tijd geleden Lindsay’s show aankondigde, was ik best blij. Ik dacht: deze meid heeft haar plekje op de wereld gevonden en krijgt eindelijk haar welverdiende comeback. Maar ik moet toegeven: de trailer beloofde al niet veel goeds. Het enige pluspunt was dat ze gebruikmaken van Lindsay’s ‘hit’ Bossy uit 2008, waardoor ze toch nog wat royalties kan opstrijken (#gogetitgirl).

‘I’ve come so far’

Maar toen volgde de eerste afleveringen. Iedere aflevering wordt afgetrapt met hetzelfde intro dat een korte samenvatting van Lindsay’s verschrikkelijke leven geeft. Ze was een kindster, haar ouders profiteerden van haar, ze werd continu lastiggevallen door de paparazzi en vriendinnen als Paris Hilton en Britney Spears bleken geen echte vriendinnen. Ze zocht een uitvlucht in drank, drugs en vervolgens in rehab. Om uiteindelijk te vluchten naar Dubai en Mykonos.

‘It’s safe’

De hese stem van Lindsay is de voiceover van de intro, geïllustreerd met stockbeelden van Mykonos – MTV, kom op, dat had beter gekund – en Lindsay sluit haar opsomming over waarom Mykonos geweldig is, af met ‘it’s safe.’ Hmm, vrij luguber als je het mij vraagt… En eigenlijk is het helemaal niet safe voor Lindsay: het strand waar haar beach club is gevestigd, is hetzelfde strand als waar haar Russische ex-verloofde Egor Tarabasov haar aanviel in 2016 (de pijnlijke beelden hiervan staan nog steeds op YouTube). Bovendien is Linday op dit strand – waar het so safe voelt – nog steeds omringd met camera’s…

Mykonos Shore

Maar nog erger is dat Lindsay Lohan zelf niet de hoofdrol speelt in haar eigen serie. MTV heeft vastgehouden aan zijn eigen succesrecept: zet een aantal schaamteloze, knappe leeghoofden bij elkaar, laat ze de hele dag in bikini lopen en zorg ervoor dat de alcohol rijkelijk vloeit. Het is dus eigenlijk een variant van Jersey Shore, alleen dan zonder spraakmakende karakters als Snooki en Pauly D.

Dan nog even in het kort:

Lindsay’s zakenpartner Panos Spentzos is net zo seksistisch als Donald Trump. Hij bekritiseerd mensen continu op hun uiterlijk. Plus, hij geniet van zijn rol als gemenerik. Seksist + gemenerik = geen karakter dat thuishoort in 2019.

Alle leeghoofden die bij de beach club werken – wat is precies hun baan? –, willen daar alleen maar werken omdat ze willen meeliften op Lindsay’s naam. Ehm, Lindsay, je wilde juist géén profiteurs meer in je leven toch?

Lindsay kocht het strand om een dikke middelvinger te geven aan haar ex. Toch blijkt uit alles dat ze nog niet klaar is om die middelvinger ook daadwerkelijk te geven. De beach club is gebouwd op trauma’s in plaats van op ambitie.

Lindsay’s pogingen om zich te laten gelden als business woman zijn duidelijk in scène gezet en daarom eigenlijk heel gênant. Op momenten waarop de crew feestviert, skinny dipt en dronken is, kondigt Lindsay ‘a serious business meeting right away’ aan. Yeah right.

Kortom, Lindsay is nog steeds de gevallen ster die ook met de hulp van MTV niet weet op te staan. Ze laat zich nog steeds behandelen als een marionette pop en tikt hetzelfde level als Fabiola aan (waarvoor je heel diep moet bukken).

Ook Twitter vindt de serie teleurstellend:

Lindsay to her employees: you have to be professional. Also Lindsay to her employees: what’s up bitches! #LindsayLohanbeachclub — ezmendez (@ezmedez) 12 maart 2019

What is the job description for the ambassadors? Someone explain!! #LindsayLohanBeachClub — Mama Llama (@Ditedpioz) 9 maart 2019

#SiestaKey and #LindsayLohanbeachclub have got to be the worst “reality” tv shows ever. Lohan beach club is boring as hell.. I make through about 10 min on the DVR and just delete it. — Ash (@Ashhtastic1) 7 maart 2019

Just watched #LindsayLohanbeachclub and omg! I don’t think she had one normal interaction with another human being or had a coherent conversation. Loved it hahahaha — Panicked Antics (@slutmuffin0822) 9 januari 2019

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: MTV