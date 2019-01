Yes! De lingerielijn van Rihanna is vanaf nu te koop bij déze webshop

ASOS kan een nieuwe naam toevoegen aan de lijst van toffe merken die er op de website verkocht worden. Vanaf nu is de lingerielijn van Rihanna, Savage x Fenty, te koop bij de online retailer. Dat maakte ASOS gisteren bekend op zijn socialmediakanalen.

De lingerielijn van Rihanna staat bekend om zijn inclusiviteit, en is gemaakt voor vrouwen in alle vormen en maten. Of je nu maat 34 of 44 hebt, bij Savage x Fenty is voor ieder wat wils.

Savage x Fenty op ASOS

Op Instagram maakten ASOS en Savage x Fenty het grote nieuws bekend. Helaas is niet de complete lingeriecollectie verkrijgbaar in Nederland, maar een klein deel wel. Zo bestaat de collectie uit beha’s, slips en nachtkleding als kimono’s en pyjama’s met veel dierenprints, waaronder tijger- en luipaardenprint. Ook zien we veel softbeha’s met logo’s in groen, zwart en rood.

Inclusiviteit

Het idee achter Rihanna’s Savage x Fenty is dat alle vrouwen, welke maat zij ook hebben, dezelfde lingerie kunnen dragen. Zo zagen we in de modeshow, die de zangeres afgelopen september organiseerde tijdens de New Yorkse modeweek, veel verschillende soorten modellen, van Victoria’s Secret-kaliber (Gigi en Bella Hadid) tot curvy, plus-size en zelfs zwanger (model Slick Woods beviel naar verluidt zelfs ná de show). Met Savage x Fenty op ASOS kunnen ook vrouwen in Nederland gemakkelijk de lingerie bestellen. Hoewel er nog niet veel beschikbaar is in de webshop, hopen we dat dit alleen nog maar het begin is en er snel een breder aanbod zal verschijnen.

Shop Savage x Fenty hier op ASOS.

