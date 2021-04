Het is tijd dat de mode-industrie inclusiever wordt. Dat is de boodschap van het Londense kledingmerk MS A Londen. De makers achter de kledinglijn zijn naar eigen zeggen ‘het eerste merk met passende kledingmaten voor iedereen‘.

De collectie van lingeriemerk Ms A London is afgestemd op het lichaamstype van de transgender vrouw – op een manier die nog niet eerder is gedaan.

Fysieke verschillen

Het merk is opgezet door ontwerpster Bok Goodall. Ze vertelt aan BBC: ‘Er zijn duidelijk fysieke verschillen tussen een transseksuele vrouw en een ‘gewone’ vrouw. Maar wij willen deze verschillen niet benadrukken, wat pijnlijk kan zijn. En dus hebben we deze lingerie ontworpen met dat in ons achterhoofd, door bijvoorbeeld de taille iets meer te accenturen of juist wat extra stof op de heupen aan te brengen.’

Gekke blikken

Transgender model Winn Austin is de co-founder van het merk. Ze vertelt: ‘Als ik nu ga shoppen voor lingerie krijg ik heel vaak gekke blikken. En ook ín een lingeriewinkel weten de verkoopsters vaak niet hoe ze me moeten helpen, of welke lingerie goed bij mijn lichaam past.’

Geen standaard maten

Precies daarom hanteert MS A Londen geen standaard lingeriematen. ‘De maten die bestaan werken niet voor transseksuele vrouwen, die nou eenmaal een iets andere bouw hebben. En dus hebben we deze lingerie specifiek op hun lichaamsbouw afgestemd.’ Het resultaat? Een kleurrijke, diverse en inclusieve lingerielijn met maten die voor íedereen passend zijn. Hulde.

