‘Nááánts ingonyama’: Disney trakteert ons op nieuwe ‘The Lion King’ trailer

Disney alleen voor kinderen? Think twice. Zodra de remake van The Lion King in de bioscoop draait zitten wij vooraan met een grote bak popcorn. Om ons nog even lekker te maken, trakteerde Disney ons vannacht op een nieuwe trailer.

Tijdens de Oscar-uitreiking werden deze beelden voor het eerst getoond en man, man, man (sorry Rob Geus) wat ziet het er goed uit. Hoewel we ook veel terugvinden uit de eerste teaser, zijn er toch weer wat extra’s om de resterende maanden door te komen.

Can’t wait to be king

Zo zien we Simba die zich natuurlijk klaar moet maken voor het koningschap. Wat we nog niet spotten is natuurlijk het hartverscheurende moment dat de kleine leeuw zijn vader dood aantreft. Houd je zakdoekjes, wat zeggen we, de doos met tissues maar alvast in de aanslag. Want in deze variant komt dat natuurlijk nog nét wat harder binnen. Snif. Pas 17 juli kunnen we genieten van dit prachtige spektakel in de bioscoop.

Bron: Superguide | Beeld: Still uit trailer