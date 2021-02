Het vinden van de perfecte lipstick-kleur kan een lastige klus zijn. En hoe vaak gebeurt het wel niet dat je een kleur lippenstift ziet en je direct afvraagt wélke het precies is? Nou, die kopzorgen zijn vanaf nu verleden tijd. Want Chanel is met iets briljants op de proppen gekomen: een ware Lipscanner-app.

En ja, da’s dus een app die zich het best laat omschrijven als Shazam voor make-up. In plaats van dat je met de app het muzieknummer vindt dat je hoort, kun je met deze app in een handomdraai de lipstick-kleur die je zoekt achterhalen.

Lipscanner

Een briljante uitvinden als je het ons vraagt. En vooral: eentje in de categorie ‘waarom hadden we dat niet eerder bedacht?!’ De Lipscanner-app werkt hartstikke simpel. Het enige wat je hoeft te doen, is een foto maken van de kleur die je graag op je lippen zou willen dragen. Het kan een foto van de kleur van een kledingstuk zijn, maar ook van behang, nagellak of oogschaduw. Daarna laad je de foto in de app, en binnen een handomdraai heb je het verlossende antwoord tot je beschikking.

Kleur bekennen

De app toont je direct welke lipstick het meest in de buurt komt van de kleur op de foto, wat de naam is én hoeveel hij kost. Mind you; de app toont alleen lippenstiften van Chanel. Die zijn niet goedkoop, maar met deze app weet je in ieder geval zeker dat je de juiste kleur kiest. En aangezien Chanel wat ons betreft toch echt de beste kleurtjes maakt, is deze app toch wel echt een toevoeging aan ons leven.

Wil je de Lipscanner-app downloaden? Dan kun je dat hier doen. (Helaas is -ie alleen nog maar beschikbaar voor Apple.)

