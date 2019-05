Aha: hier kun je Lisa uit ‘EOTB All Stars’ ook nog van kennen

Het nieuwste All Stars-seizoen van Ex on the Beach maakt voor veel kijkers weer goed wat zo gemist werd bij Temptation. Want ja, ook nu kunnen we rekenen op heel. veel. drama. Zo is oude bekende Lisa opnieuw van de partij en dat betekent niet veel goeds (voor de rest dan).

Maar naast dat je haar kan kennen uit een van de vorige seizoenen van het programma, was de brunette al eerder te zien op de buis. Ken je Lekker Slim nog? Hierin werden niet al te snuggere kandidaten getest op hun algemene kennis. En je raadt het al: Lisa was een van die deelnemers.

Lekker Slim

Zo moest ze wat vragen beantwoorden over Prinsjesdag en bekende Nederlandse kunstenaars. En helaas pindakaas, haar antwoorden waren niet goed. We herkennen haar meteen, maar mocht je wat moeite hebben: Lisa is vanaf 0:44 minuut te zien in deze compilatie. Kan gebeuren, toch?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: MTV