Lisa’s Temptation review aflevering 10: wat is dit seizoen zonder Sonny?

Aflevering 10 van Temptation Island is alweer aangebroken en was ik de enige die moeite had om wakker te blijven? Want geef toe: wanneer Sonny eenmaal het programma verlaat, is de lol er wel een beetje af. Geen uitspraken meer over zijwieltjes, processen en vleugels. Ik ga hem stiekem toch wel missen.

Zei ik dat echt? Ja, sorry. Maar zoals Marco het samenvat: ‘Ik denk dat iedereen een beetje moe is geworden van het constant proberen te beantwoorden van zijn vragen en het feit dat hij er niet naar wil luisteren.’ Of het gesprekje ook echt is doorgedrongen? Dat weet uiteindelijk niemand.

Sonny eruit en het is meteen de saaiste aflevering ooit. Je verwacht het niet hè, dat je zo'n eikel kan missen #temptationisland — madameminke (@madameminke) January 21, 2021

Temptation aflevering 10

Gregory springt ondertussen al lekker in de leegte die Sonny straks achterlaat. ‘Liever de harde waarheid dan een mooie leugen, die mooie leugen is voorbij nu voor hem’ en ‘We hebben hem een duwtje in de juiste richting gegeven, maar we kunnen hem niet op locatie afzetten.’ Nou, maak wat tegeltjes voor die man.

“We hebben hem een duwtje in de goede richting gegeven, maar we kunnen hem niet op locatie afzetten.” ~ Greg van #temptationisland. — Pauline (@Paulinosaurus) January 21, 2021

Vertrek Sonny

Sonny ziet eíndelijk in dat hij moet stoppen met invullen, helpen en alles waar hij voor staat. Want heeft hij Jaydi wel geholpen in haar ontwikkeling of heeft hij haar juist tegengehouden? Harde lessen, harde lessen. Zijn proces is wel afgelopen, dat is de conclusie. Hij wil gewoon naar huis. Dat mag van de productie, die er misschien ook wel een beetje klaar mee waren. Sonny bedankt iedereen nog even voor alle adviezen en dat was het dan. Hallo, zo is er toch niks meer aan.

Potverdorie zeg, zit ik hier gewoon om half 1 ‘s nachts te janken om het vertrek van Sonny #temptationisland — Miranda (@mrndx_) January 21, 2021

Me op de basisschool als ik ziek naar huis probeerde te gaan #temptationisland pic.twitter.com/GmdeWvOQDi — Merel (@MerelSeen) January 21, 2021

#TEMPTATIONISLAND zal nooit meer hetzelfde zijn.. 👋🏼 Sonny. Ik zal hem missen, wat zal tempa saai worden😢 pic.twitter.com/lPq0mPUJw1 — Liset (@lisettwit) January 21, 2021

On a budget

Zijwieltjes er weer aangeschroefd, we moeten door. Het budget was duidelijk op bij Temptation – bedoel, er moest een extra vliegtuig geregeld worden voor Sonny – want we gaan met honden wandelen, vliegeren en een berg beklimmen. Tahira noemt de band tussen haar en Marco nog even ‘sterker dan sterker’, want ja, wat is er dan ook sterker dan sterker? Daarna kan blijkbaar niet iedereen hun date verlengen en ook dat voelt een beetje gek. De meiden gunnen het Eva, al had Karina ook nog wel ff verder willen smashen met Daryl.

Oh… er was geen budget voor meerdere ‘verlengde dates’ tegelijkertijd? #TEMPTATIONISLAND — DivDav (@DivDavD) January 21, 2021

Extra beelden

Maar niet voordat er nog even extra gestookt wordt! Eva krijgt extra beelden en ziet dat Kevin er misschien wel klaar mee is. En oh Karina, wat ben je toch allemaal aan het doen. Gregory zijn hart ligt nog steeds bij zijn vriendin, dus hij kan zich niet volledig openstellen. En dat lukt in de andere villa wél prima. ‘Zij heeft ook een soort van lapdance gehad en dat was gewoon porno’, vat Denise het kort samen. En breekt je hart ook niet in duizend stukjes als je de preview voor volgende week ziet? Het komt goed Gregory, het komt goed.

Ik erger me groen en geel aan Kayli en Kevin… 🤮. Eva is echt een leuk meisje en verdiend zoveel beter dan Kevin. #temptationIsland — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) January 21, 2021

Heb toch echt wel medelijden met Gregory, die eigenlijk nog niets verkeerd heeft gedaan. Maar Karina is er ineens helemaal klaar mee en moet "voor zichzelf kiezen"?! 🥴

De beelden van volgende week zijn heftig, Gregory die lichtelijk flipt. Vind ik toch sneu… #TEMPTATIONISLAND — Ik vind er graag iets van (@1012AB) January 21, 2021

Echt hilarisch hoe Karina denkt dat er toekomst in Daryl zit… Die gast is er alleen voor de fame en "smashed" na temptation niet meer met Karina! Wedden? #TemptationIsland #TEMPTATIONISLANDnl pic.twitter.com/3TUa8Hpjfm — Shaan (@Marketeer__S) January 21, 2021

Aaahh Greggiee… Eerst vond ik hem een ongevoelige dommie maar nu vind ik hem toch wel echt een lieve, gevoelige gozer. Hij gaat het zwaar krijgen na de beelden van Karina's porno lapdance… #TEMPTATIONISLANDnl #TemptationIsland pic.twitter.com/43jEf9Mvx0 — Shaan (@Marketeer__S) January 21, 2021

Omg het beeld van Gregory op het vooruit stukje van volgende week… 🥺🥺.. hij verdiend zoveel beter dan die 🤮 Karina #temptationIsland — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) January 21, 2021

