Lisa’s Temptation review aflevering 12: Samen slapen: nee, douchen met Daryl: ja

Time flies when you’re having fun en we smashen zo aflevering 12 van Temptation Island in. Is Kevin er al overheen dat hij bij z’n naam genoemd werd? Zeker niet. Maar we moeten door.

Want de aflevering is nog maar net begonnen of Karina staat al in de douche met Daryl (aan het zoenen en knuffelen natuurlijk, verder niks aan de hand) en Greg is aan het tongen met z’n ‘zusje’. Ik weet dat het misschien aanvoelt als een grote familie daar, maar doe maar even niet.

Zoveel seizoenen tempa en nog steeds denken dat je kan liegen over wat er onder de douche gebeurd is.#temptationisland — Thijs (@TharusThijs) February 4, 2021

#TEMPTATIONISLAND

Kunnen we alsjeblieft de term ‘smashen met {iemand}’ nooit in het dagelijks leven gebruiken om aan te geven dat het klikt? Nee Karina: pic.twitter.com/05UpQWSjLg — DivDav (@DivDavD) February 4, 2021

Hodeeeeee die klapback van Daryl en Karina in de douche 😂 “nee we hebben alleen gezoend”. Hahahaha we hebben niks gezien maar we hebben wel alles gehoord. 2 geile beren bij elkaar. #TEMPTATIONISLAND #TEMPTATIONISLANDnl #marwajuice #tempasensa — carmenvanwalraven (@CarmenVwalraven) February 4, 2021

Temptation aflevering 12

Want vergeet Sonny, luister naar de wijze woorden van Roxanne. De verleidster probeert nog haar ‘kinderen’ op het juiste pad te krijgen, maar het gaat allemaal verkeerd. Liyah soort van boos, iedereen de volgende dag spijt: ja dat zag Roxanne natuurlijk allang aankomen. ‘Het kleine zusje was opeens geen klein zusje meer.’ Marco geeft nog even een therapiesessie aan Greg en Tyra en ja, kan gewoon gebeuren.

Can I get an amen for Roxanne! Ik wil dat die vrouw een eigen programma krijgt waarin ze mensen bijstaat in hun relatie. En dan noemen we het "Rox in de branding". #temptationisland — Linda Rijpert (@lindarijpert) February 4, 2021

Roxanne is toch wel de catch van #TemptationIsland dit jaar; goed advies voor alles en iedereen, zonder de noodzaak om zich op te dringen of aan te stellen voor 15 seconds of fame en een paar vage boekingen nadien. — SylviaW (@Zyll87) February 4, 2021

Dit is toch wel echt mijn lievelingsdeelnemer van #temptationisland pic.twitter.com/5gtp1jNJm9 — Jannet ❄️ (@JannetHarthoorn) February 4, 2021

Kevin is nog steeds boos

Het is tijd voor de dreamdates en de dames zitten met stokbrood en wijn aan het ontbijt. En Kevin? Kevin is nog steeds boos. Laat het los vriend, laat het los. Eva heeft ondertussen ‘Dennis wel echt zelf gekozen hoor’ en ook de rest van de verdeling is gemaakt. En goh, wat een verrassing weer. Blijkt er zomaar maar één bed op de romantische hotelkamer te staan. Zie je toch niet aankomen na al die seizoenen. Kayli wil verder nog even weten of Kevin haar op wil eten. Ongemakkelijk.

Leuk die setting met die meiden, wijn, stokbrood en olie. Maar waarom eet of drinkt niemand?! #ikvraagditvooreenvriend #temptationisland #TEMPTATIONISLANDnl — Sas (@branki79) February 4, 2021

Iedereen, elk jaar weer als ze zien dat er maar één bed staat op de dreamdate #temptationisland pic.twitter.com/2IHYjmJXst — Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) February 4, 2021

Doei Karina

Gregory wil ondertussen zo graag de naam van Karina weg, dat hij een mega groot karakter van Looney Tunes eroverheen laat zetten. Ricky is opgegroeid op boten en Marco noemt Tahira zijn soulmate. Zal Denise vast leuk vinden. Karina bij het betreden van de hotelkamer: ‘I don’t want to give too much, omdat ik gewoon wel ten alle tijden het respect wil behouden. Ook naar Gregory toe.’ Ook hoopt ze dat Daryl haar verder kan helpen in het verbeteren van haar leven, maar dan kan ze beter Sonny even bellen. Al horen we natuurlijk prima hoe de verleider je ook een zetje kan geven. Kom maar door met dat kampvuur van volgende week.

Heel goed dat Gregory die afzichtelijke tattoo laat verwijderen. Alleen jammer dat er èn nog een lelijkere voor terugkomt èn dat je de naam van Karina er nog gewoon doorheen ziet……🤦🏼‍♀️ #TEMPTATIONISLAND — Ik vind er graag iets van (@1012AB) February 4, 2021

Marco die zegt dat hij met niemand heeft wat hij met Tahira heeft. Met NIEMAND. Ai, dat gaat toch pijnlijk worden voor Denise, als ze dat te horen krijgt… #TEMPTATIONISLAND — Ik vind er graag iets van (@1012AB) February 4, 2021

Karina zoekt dus iemand die haar verder helpt in het leven.. Misschien Sonny even benaderen? Heeft vast nog wel zijwieltjes liggen.. 🚲 #temptationisland — SonnyMonster (@SonnyMonster) February 4, 2021

Karina: "Ik wil wel respect naar Greg behouden." Ook Karina: Zoende al aantal keer met Daryl. 🙃Waar is het respect naar hem hierin? 😆 #TEMPTATIONISLAND — esmee. (@esmeeevdw_) February 4, 2021

Karina: Ik wil het respect naar Greg toe houden.

Ook Karina:

– Zoent met Daryl

– Danst zo ongeveer in Daryl

– Smasht (letterlijk) met Daryl#TEMPTATIONISLANDnl #TEMPTATIONISLAND — Celeste (@celestedebeste) February 4, 2021

Whahaha, eerst lekker huigtikken met darryl en dan respect willen behouden van Greg… nee, jij snapt het hoor. #temptationisland — Suzanne sjalalala (@Suzannew26) February 4, 2021

