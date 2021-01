Lisa’s Temptation review aflevering 9: Marco vertelt Sonny eíndelijk de waarheid

Het beeld van Sonny die zit te mediteren is wel alles wat je nodig hebt om deze aflevering 9 te beginnen. Temptation mag dan wel niet alle aspecten van de USA-variant hebben, ik geniet nog steeds elke week met volle teugen hoor.

Ricky en Jaydi gaan samenwonen na één week, maar in Nederland niet hoor. Nee, nee. Ze moet alleen nog ff haar spullen weghalen bij Sonny. Kijk maar uit dat-ie je toch niet stiekem onder zijn vleugels pakt. En het woord van deze aflevering: proces. Naast connectie en smashen natuurlijk. Maar even voor deze bejaarde, wat betekent dat laatste überhaupt? Ik word oud.

Het feit dat sonny mediteert met een shirt aan waar deja-vu op staat zegt genoeg toch #TemptationIsland — ems (@gajelekkerschat) January 14, 2021

Is Rikkie nou echt de ideale man, of steekt tie zo af tegen Sonny dat half Nederland daarom weg van die vent is?? #TEMPTATIONISLAND — Britt Rave (@_BrittRave) January 14, 2021

Smashen is dat een nieuw woord?! Ik word te oud voor deze shit #TemptationIsland — Gekkiejekkie (@gekkiejekkie) January 14, 2021

Het woord “connectie” durft geen normaal mens hierna nog te gebruiken evenals “proces”😩#TEMPTATIONISLAND — Mayke (@mayke_boetes) January 14, 2021

Temptation aflevering 9

De kandidaten hebben allemaal antwoorden en daar kóm je voor natuurlijk, dus dat is in ieder geval gelukt. Daarna moeten ze verleiders naar huis sturen: vier mannen en vier vrouwen om precies te zijn. Vooral ook weer een moment dat je denkt, hee, jij ook hier! Zo blijkt Yannick student journalistiek te zijn en dat is toch leuke informatie. Bloemen worden uitgedeeld en zo heeft RTL óók nog de Bachelorette weten te verwerken in deze editie. Het is een gave.

Hulpverlener 2.0

Sonny gaat ondertussen niet voor zichzelf, hij is een hulpverlener. Dat betekent dat Rosanna helaas naar huis moet, máár niet zonder wat wijze woorden. Hij wil haar graag in Nederland zien om haar verder te helpen en verder te ontdekken. Gregory vat het goed samen: ‘Hij heeft gekozen voor Evy en niet voor Roos, want Roos zegt hem misschien niet wat hij wil horen en Evy wel. Dus is dat veiliger voor hemzelf.’ Zo is het.

Sonny wil Rosanna nog wel een keer in Nederland zien om haar te helpen, met haar ontwikkeling.

Echt. Je weet ergens dat hij het gaat zeggen, en toch sta ik iedere keer weer te kijken van.. #TemptationIsland pic.twitter.com/A9RTFDAAGL — madameminke (@madameminke) January 14, 2021

#TEMPTATIONISLANDnl hahaha Sonny die Rosanne nog even meegeeft dat als hij in NL is dat ze afspreken zodat hij kan kijken hoe hij haar kan helpen. #temptationisland pic.twitter.com/t3vtlYcilq — trashTV_NL (@TrashtvN) January 14, 2021

Sonny tegen zo’n verleidster:

“Ik zal jou graag een keer in Nederland willen zien om je te helpen en verder te ontwikkelen.” Die kerel denkt werkelijk dat het zijn missie op deze aardkloot is om mensen te helpen en te ontwikkelen. Hij is serieus hè?#TEMPTATIONISLAND — Larissa (@krullenkoppie) January 14, 2021

Echt elke keer als Sonny begint te praten, vraag ik me allerlei dingen af. Dus stel dat je moest kiezen tussen een date met hem of een bak naalden doorslikken. Wil je dan water of melk om al dat staal weg te spoelen?#temptationisland — Lisa (@lsaalexandra) January 14, 2021

Tell him Marco

Ondertussen is Marco he-le-maal klaar met dat gezever van Sonny en hij besluit ‘m eens even de waarheid te vertellen. ‘Je wilt iemand zijn die mensen advies geeft, maar als je mensen wilt helpen, dan moet je ze ook wel kennen en leren kennen.’ En dan stelt hij de vraag der vragen: ‘Weet jij de naam van mijn vriendin?’ Sonny probeert er nog omheen te lullen, maar hij komt er gewoon niet op. Dat verklaart ook waarom hij Sorelis de hele tijd Solero noemde. Alles valt op zijn plek. En groot applaus voor Marco.

EINDELIJK iemand die het zegt. Marco verwoord precies wat ik al 9 afleveringen zie. Hopelijk dringt dit wel tot hem door maar heb er een hard hoofd in. #TemptationIsland — Liss (@m2punt0) January 13, 2021

WHAHAHHA Marco well done!!! EINDELIJKKKK wordt Sonny eens aangepakt op die loze kreten van hem! *APPLAUS* Ik ga stuk!!🤣Even terugspoelen hoor, dit moet ik nog een keer zien hahahah #TEMPTATIONISLANDnl #TemptationIsland pic.twitter.com/Cb8uJyjktR — Shaan (@Marketeer__S) January 14, 2021

Mag ik een overweldigend applaus voor Marco die Sonny op z'n bullshit geleuter aanspreekt 😂 Sonny wil helpen in het proces en hij weet niet eens de naam van de wederhelften 😂 Je zit daar de hele tijd op elkaars lip! Hoe weet je dit niet! #TemptationIsland — SylviaW (@Zyll87) January 14, 2021

Mijn relatie is over

Ik kan het nog wel uitgebreid over het kampvuur hebben, maar eigenlijk was het niet zo boeiend. Karina kreeg de bevestiging om zich vol op Daryl te storten, maar: Liyah moet niet aan háár man komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eva wil naar kinderen gaan kijken als ze goed uit deze relatietest komen. En hallo, wat is dit voor cliffhanger: gaat Sonny dan tóch Temptation Island verlaten? Zeg me dat het niet zo is.

De hypocrisie van Karina dan! 'Ik ben bezig om het af te sluiten.' *Ziet Greg met Liyah* 'Girl, you can't have him!' gevolgd door 'Ik ben blij voor hem, ze mag hem hebben, ik ben het aan het afsluiten.' Meid. MEID. Nee. #TemptationIsland — SylviaW (@Zyll87) January 14, 2021

“We willen verhuizen naar Brabant en kijken naar kinderen.” – Eva. Alsof ze kinderen gaan uitzoeken in een etalage. 😂 #TemptationIsland #TemptationIslandNL — Marjolein 🌻 (@Leinnn) January 14, 2021

Noooo, gaat Sonny volgende week naar huis? Dan valt er toch niks meer te lachen bij #TemptationIsland — madameminke (@madameminke) January 14, 2021

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief