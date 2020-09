Lise: ‘Is Selling Sunset feministischer dan we denken?’

Is ‘Selling Sunset’ stiekem een stuk feministischer dan we denken? Je zou het niet verwachten, maar toch is er reden genoeg om Amanza, Christine, Chrishell, Davina, Heather, Maya en Mary als je nieuwe voorbeeld te nemen.

Vrouwen die ronddartelen op hoge pinhakken, zich 24/7 hullen in Spanx shapewear, alles aan hun gezicht en boezem laten verbouwen en die meedoen aan een reality tv serie. Tja, we zijn geneigd om dit soort vrouwen niet al te serieus te nemen. Zei ik we? Nou ja, laat ik voor mezelf praten: ík ben sterk geneigd om deze vrouwen niet zo serieus te nemen.

Maar toen kwam daar Selling Sunset, een serie die ik in the midst of corona crisis heb omarmd. Een serie die gaat over twee broers die een makelaarskantoor runnen in de Hollywoodse heuvels. En die daarbij de hulp krijgen van zeven sterk opgepoetste vrouwelijke real estate agents. Ik zag de Barbie-outfits, ik hoorde het luchtledige gekissebis en ik omarmde het als puur vermaak.

Maar nadat ik klaar was met het bingen van de serie, bleven de namen van de dames van de serie – met Chrishell en Christine in het bijzonder – overal opduiken. De meiden van wie ik niet meer verwachtte dan een volgeladen Instagram-feed met idiote shoots en overdreven foto’s, bleken het verder te schoppen dan Selling Sunset alleen. Wat heb ik gemist?

Mijn argwaan begon bij een opmerking van Jason Oppenheim, een van de broers die het makelaarskantoor runnen. Hij zei: ‘Het mag dan onze naam op de deur zijn, maar het zijn deze kick-ass women die ons kantoor hebben laten uitgroeien tot wat het is.’ En dat is best interessant. Jason is eigenaar van The Oppenheim Group en geeft hier alle credits aan zijn vrouwelijke collega’s. Het is helemaal interessant als je bedenkt dat normaal gesproken vrouwen in Amerikaanse reality tv heel anders gepositioneerd worden. Kijk maar naar titels als The Real Housewives of …. Daarmee worden vrouwen al in de titel gereduceerd tot de relatie die ze hebben.

De Bechdeltest

Zouden de makers van The Real Housewives of Beverley Hills überhaupt het bestaan van de Bechdeltest kennen? De Bechdeltest is een informele test die gebruikt kan worden om fictie te testen op seksisme. Een film slaagt voor de test als er minstens twee vrouwelijke personages in voorkomen met een naam, die met elkaar spreken over een ander onderwerp dan het onderwerp ‘mannen’.

Kijkend naar de Bechdeltest, zijn de vrouwen van Selling Sunset zo gek nog niet. De kern van de show is namelijk gevormd door een groep glamourpoezen die niet op mannen zijn gericht, maar juist focussen op het geld dat ze willen verdienen. Ze rijden van bezichtiging naar open huis-avonden, gaan persoonlijk langs bij veeleisende klanten en sluiten miljoenendeals. Tijd voor daten hebben ze niet.

Keer op keer verkiezen de Selling Sunset angels hun professionaliteit boven alles. Het is de reden waarom Heather en Maya weigeren hun baan op te zeggen wanneer hun partners verhuizen. Het is ook de reden waarom Christine in het eerste seizoen niet haar datingleven laat filmen en het is de reden waarom Chrishell’s echtgenoot slechts een voetnoot is. En neem Mary, Mary is zo toegewijd aan het verkopen van huizen dat ze zelfs een verkoop sluit op haar bruiloft.

Het is op z’n zachtst gezegd vernieuwend: een reality tv serie waarin vrouwen keihard knallen in hun baan. Ik bedoel, Chrishell duikt vol in The Valley en boort daarmee een heel nieuwe verkoopmarkt aan. En kijk naar Davina, die een huis van 75 miljoen dollar binnenhaalt – het duurste huis ooit voor de Oppenheim-firma.

Amanza, Christine, Chrishell, Davina, Heather, Maya en Mary zijn (daad-)krachtig. Ze mogen best worden bewonderd om hun vasthoudendheid; de openhartige manier waarop ze over geld praten; hoe beslissend en direct ze zijn – kwaliteiten die andere zakenvrouwen zouden kunnen evenaren. Ik vind het leuk dat het volwassenen vrouwen van in de dertig en veertig zijn, omringd door andere professionele vrouwen: architecten, ontwerpers, galeriehouders, ondernemers. You name it.

Door grensoverschrijdend gedrag in De Villa, de val van Samantha (Barbie) en de zelfdoding van Caroline ‘The Flack’ ligt reality tv onder een vergrootglas. In dat opzicht is Selling Sunset zo gek nog niet. En vooruit, je zou kunnen betwisten of de stiletto’s en de bandage dress bijdragen aan een feministisch imago. Maar wanneer worden succesvolle vrouwen in het zonnetje gezet? Niet zo vaak. En wanneer zie je op tv dat succesvolle vrouwen op kantoor een zwangerschapstest doen? Ook niet zo vaak. Of wanneer zie je dat succesvolle vrouwen gefrustreerd zijn vanwege de balans tussen werk en hun kinderen – die ze niet zien omdat ze in een meeting vol met mannen zitten, die ook nog eens met hen flirten? Dat zie je niet zo vaak.

Dus voor iedereen die denkt dat Selling Sunset nep is: heb je nog nooit eerder reality tv gezien? Ben je nog nooit in Los Angeles geweest? Natuurlijk zijn sommige scènes in scène gezet, maar is het zo vergezocht om naar succesvolle vrouwen met een carrière te kijken?