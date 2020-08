VIVA’s Lise Steegmans recenseert: 8x boeken voor iedere mood

Eindelijk heb je de rust en de tijd gevonden om een boek te lezen. Super! Maar nu nog een boek… Dat kan verdomde lastig zijn. Want er zijn tigduizend boeken (hee hallo keuzestress) en een flaptekst (beknopt!) wil ook niet alles zeggen. En bovendien, waar heb je zin in? In welke bui zit je? VIVA’s Lise Steegmans las een aantal nieuwe boeken en kwam met deze lijst met acht boeken voor iedere mood.

De romantische mood

Het eerlijkheidsexperiment door Clare Pooley

Uitgeverij Cargo, 19,99 euro

Laten we voorop stellen dat als ik het heb over een ‘romantische mood’, ik eigenlijk gewoon de ik-heb-zin-in-een-dweperige-kerstfilm-maar-het-is-nog-geen-kerst mood bedoel. Niet dat kerstmis bij Het Eerlijkheidsexperiment centraal staat, maar je begrijpt wat ik bedoel (hoop ik).

Dit boek van Clare Pooley leest makkelijk weg, bevat een vleugje humor en is rondweg vermakelijk om te lezen. Boeken hoeven niet altijd ingewikkeld te zijn, denk ik dan altijd maar. En dat maakt het een perfect boek om af te schakelen van werk en prima te lezen voor het slapengaan (wat wel anders is bij de nieuwste van Saskia Noort, maar daarover later meer). Als je dus zin hebt om makkelijk weg te zwijmelen, dan kun je Het Eerlijkheidsexperiment van de plank pakken.

Waarom zo vermakelijk? Welnu, de 79-jarige eenzame, eigenzinnige weduwnaar Julian Jessop vraagt zich af wat er zou gebeuren als je aan een wildvreemde de waarheid vertelt. Hij schrijft zijn levensverhaal op in een groen notitieboekje dat hij achterlaat in een café. Op de eerste bladzijde schrijft hij groot: ‘het eerlijheidsexperiment’. Monica, de eigenaresse van het café ziet het schrift liggen en besluit de uitdaging aan te gaan. Na Julian schrijft ook zij de waarheid over haar leven in het schrift. Kritisch nootje alvast: probeer jij maar eens de waarheid over je eigen leven op te schrijven. Monica legt het boek terug op tafel, klaar voor de volgende. En zo gaat het door: vijf andere mensen zullen het boekje vinden en na het lezen van de persoonlijke verhalen van de anderen hun eigen waarheid op papier zetten.

Maar goed, dat is natuurlijk niet alles. De vijf verhalen van de vijf vreemde mensen zorgen voor verschillende verrassingen, waardoor je de bladzijdes wil blijven omslaan. Zonder al te veel te verklappen: als dit boek verfilmd zou worden – en die kans acht ik aanwezig – dan valt het linea recta in de Love Actually-categorie.

De nerveuze mood

Gouden bergen: portret van een digitale generatie door Doortje Smithuijsen

De Bezige Bij, 20,99 euro

Van een heerlijk ontspannen naar een vrij gestresste mood, het kan! Want heb jij, net als ik, een haat-liefdeverhouding met Instagram? En neem je je iedere dag, net als ik, voor om minder tijd door te brengen op dit medium? En wil dat niet altijd lukken, zeker niet vlak voor het slapengaan en droom je dan vervolgens over influencers? Dan is Gouden bergen van Doortje Smithuijsen een prima optie. Zo ben je alsnog met Instagram bezig, maar zit je niet in de app (haha).

In dit boek volgt fangirl en journalist Doortje een jaar lang verschillende influencers in hun dagelijks leven. Dat doet ze omdat ze wil weten wat er schuilgaat achter de perfecte plaatjes op Instagram. Hoe is het om je leven in dienst te stellen van je online imago? Hoe is het om je gedrag aan te moeten passen aan een algoritme? En waar ze vooral achter wilde komen: waarom willen deze vrouwen zichzelf zo graag online manifesteren? Waar komt die behoefte aan likes en volgers vandaan? En wat zegt die behoefte over haar eigen generatie?

De zoektocht naar die antwoorden én het exclusieve spieken in het leven van de influencers geeft jeuk op verschillende plekken. Allereerst weet Doortje heel goed de influencers te observeren en te omschrijven en yes, dat zorgt zo nu en dan voor kriebels. De rozengeur en maneschijn die ons door deze influencers is voorgehouden, wordt door Doortje goed van een andere kant belicht – waarvoor hulde.

Maar wat ook jeukt is de journalistieke lading die de schrijfster probeert te geven aan het fenomeen influencers. Die lading gaat helaas niet heel diep. Doortje maakt gebruik van alom bekende clichés over millennials en gen Z’ers en daardoor bekruipt je stiekem het idee dat ze het vooral zelf heel interessant vindt om met influencers om te gaan.

Toch geeft het boek, zeker in de laatste hoofdstukken waarin ze het heeft over de invloed van Kim Kardashian, ook een paar heldere inzichten.

De huilbui

Licht in de tunnel door Marc de Hond

A.W. Bruna, 20,99 euro

Vind je je leven kut? Heb je zin om even goed te janken? Zwelg je in zelfmedelijden? Dan heb ik vier woorden voor je: Licht in de tunnel. Het boek dat positivo Marc de Hond schreef over zijn ziekte, de ziekte die hem uiteindelijk het leven zou kosten. Op bladzijde 24 moest ik al huilen en op bladzijde 26 moest ik weer lachen. Dat is precies wat zijn boek zo krachtig maakt: een realistisch – en daarom confronterend – verslag over de uitslagen van zijn ziekte afgewisseld met optimisme en humor die hij op bijna geen enkele pagina is vergeten.

Toen Marc de Hond eind 2018 hoorde dat hij ziek was, besefte hij dat er een grote kans was dat hij zijn kinderen niet groot zou zien worden. Hij besloot een dagboek te gaan bijhouden. Het werd een periode van veel slecht nieuws en donkere momenten. Maar hij en zijn gezin traden ook de moeilijke momenten met optimisme en humor tegemoet. De lampjes in de tunnel waren het bijzondere huwelijksaanzoek in Carré tijdens de eerste chemo, het afscheidsfeest voor zijn blaas die verwijderd moest worden, de pretparkbezoeken met de kinderen op goede dagen en het huwelijksfeest toen Marc en zijn vrouw Remona al wisten dat hij niet meer beter zou worden, maar dat geheimhielden voor hun gasten.

Het laat zien dat er zelfs op de gitzwarte momenten in het leven een lichtje in de tunnel schijnt. Dat maakt zijn verhaal enorm inspirerend. Maar ook de manier waarop hij beschrijft hoe je in de steek kunt worden gelaten door je eigen lichaam is gek genoeg stimulerend: het laat je inzien dat je hier geen controle over kunt hebben en daarom dankbaar wil zijn voor alles wat het wél voor je doet.

De ik-heb-een-peptalk-nodig mood

Woman door Lucy Woesthoff

Spectrum Lifestyle, 21,99 euro

Goed, dus je hebt Licht in de Tunnel gelezen en je beseft dat je leven zo slecht nog niet is. Je hebt zin om er weer tegen aan te gaan, maar je weet niet zo goed hoe dat moet; positief zijn. Welnu, lipjes getuit, borstjes vooruit en Woman op tafel. Dit stijlvolle boek van Lucy Woesthoff, inderdaad de vrouw van Dinand Woesthoff, kun je beschouwen als een uitgebreide peptalk die iedere vrouw eens zou moeten horen.

Lucy omschrijft het boek zelf als haar ‘liefdesbrief aan vrouwen’. Het boek is in kortere hoofdstukken opgedeeld, waardoor het echt kan werken als een peptalk: wanneer iemand anders ons iedere dag één hoofdstuk zou voorlezen – of zou vertellen alsof het zijn eigen woorden zijn – dan zou onze zelfliefde significant stijgen. Maar op dat wij vrouwen het zelf moeten doen, en ook zelf kunnen doen, is deze ‘ode aan sisterhood’ een mooi begin.

Lucy Woesthoff beschrijft in verhalen en suggesties, aan de hand van haar reis tot nu toe, in de hoop om jou – de lezer – naar het mooiste in jezelf te leiden. Ze schrijft over Guusje Nederhorst, de vrouw van Dinand die pas net was overleden toen Dinand en zij een relatie kregen. In het boek legt ze uit hoe ze een band heeft opgebouwd met Guusje, hoe gek het ook klinkt, en hoe ze mede daardoor de kracht van sisterhood heeft ontdekt. Dat onderwerp komt verschillende keren terug en laat je inzien dat wij vrouwen elkaar niet hoeven te vrezen – iets waar we ons volgens mij allemaal schuldig aan maken.

De gebroken hart mood

Waar ik liever niet aan denk door Jente Posthuma

Uitgeverij Pluim, 21,99 euro

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: een gebroken hart. Een gebroken hart door een partner die je liefde niet beantwoordt. Of een gebroken hart door een vriendschap die is beëindigd. Van beiden markten ben ik thuis. Maar wie mijn hart ook brak, ik had altijd een oudere zus die er voor me was. Nooit was ik helemaal alleen. En altijd had ik een voorbeeld van hoe het anders, hoe het óók kon. Waar zou ik zijn zonder mijn zus, de Lucy Woesthoff in mijn leven?

Die vraag stelde ik mezelf met enige regelmaat toen ik tijdens mijn studie een meisje leerde kennen die al jaren geen contact met haar tweelingzus had. Ze hadden ruzie gekregen over de erfenis van hun overleden vader en sindsdien spraken en zagen ze elkaar niet meer. Daar begreep ik helemaal niets van. Ik had zelf een zus, waarvan ik me niet kon voorstellen dat we ooit zulke erge ruzie zouden krijgen dat we elkaar niet meer zouden spreken. Laat staan elkaar járen niet spreken. Laat staan een twéélingzus, die band is toch tien keer sterker dan bij gewone zussen?

Het boek van Jente Posthuma legt de vinger op de zere plek. Zij schrijft met een droogkomische blik over de tragiek van het tweelingschap. Over een tweelingbroer en -zus, over wat je van elkaar ziet en wat eronder schuilgaat. En dat schrijven doet ze op haar typische manier: soms komisch en ironisch, soms schrijnend over eenzaamheid en verlatenheid.

Als je hard je best doet en denkt: dit ga ik voor de rest van mijn leven onthouden, dan onthoud je het. Alleen mensen houd je er niet mee vast. Die kunnen gewoon opstaan en het beeld uit lopen – iets wat iedereen met een gebroken hart kan beamen. Gelukkig heeft de hoofdpersoon in dit boek een tweelingbroer, de enige van wie ze zeker is, waardoor ze dus nooit echt alleen zal zijn. Tenminste, dat denkt ze. Zij verzamelt truien. Hij heeft twee katten. Ze houden allebei van New York, en zouden er, wat er ook gebeurde, samen heen verhuizen op hun achtentwintigste. Maar opeens wil hij liever een tijdje zonder haar. Waar ik liever niet aan denk beschrijft op bedrieglijk nonchalante, maar uiterst indringende wijze wat er gebeurt als de persoon op wie je je hele bestaan hebt gebouwd er plotseling niet meer is.

De heppie de peppie mood

De vrouwenslagerij door Ilja Gort

Château la Tulipe, 10,00 euro

Na iets zwaars zoals het boek van Jente Posthuma, mag er ook iets lichts komen. Daarom ben ik verheugd u mede te delen: de boeken van Ilja Gort. Je weet wel, de maker van de beroemde SLURP! wijnen (verkrijgbaar bij Albert Heijn) van Château la Tulipe.

Ilja Gort woont al een aantal jaren in Frankrijk – vandaar die lekkere wijnen – en schrijft over Frankrijk. Dat doet ‘ie op een dusdanige vrolijke, scherpe manier dat wanneer je een van zijn boeken leest, het bijna voelt alsof je daadwerkelijk in een oud Frans boerendorpje loopt. Dat is niet alleen handig tijdens deze maanden van staycation, het is ook nog eens heel knap hoe Gort de typische Franse joie de vivre door je hoofd laat waaien.

Dankzij het vrolijke, aanstekelijke en niet al te diepzinnige karakter van Gort’s boeken, las ik er zowaar twee (De vrouwenslagerij en De vulkaan). Beiden waren even vermakelijk, maar ik licht hier alleen De vrouwenslagerij uit. Een onnavolgbaar geestig geschreven roman met een dikke vette knipoog naar het feminisme van deze tijd. Want waar gaat het over? Het gaat over vier vrouwen die het heft van hun eigen leven in de hand nemen.

In het Franse dorpje Salves in het hooggebergte van de Pyreneeën is een slagerij. De dorpsbewoners komen graag in de winkel van Guy Chevalier en zijn dochter Bernadette. Niet alleen vanwege de kwaliteit van het vlees, maar ook voor een praatje en de laatste roddels. Als Guy onverwacht sterft nemen Bernadette en haar man Bruno de zaak over. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor Bernadette, Bruno en alle inwoners van Salves. Uiteindelijk weet Bernadette nog drie vrouwen te strikken voor het werk in de slagerij en daardoor loopt het pas echt uit de hand…

De ik-voel-me-onbegrepen mood

De palimpsesten door Aleksandra Lun

Uitgeverij Pluim, 19,99 euro

Haaks op de makkelijk en duidelijk geschreven verhalen van Gort staat de schrijfstijl van de Pools Spaanse schrijfster Aleksandra Lun. Haar eerste roman is in vijf woorden samen te vatten: bizar, onbegrijpelijk en tóch vermakelijk. Dat is De Palimpsesten, zoals de titel van haar boek luidt.

Ik durf niet te garanderen dat ik alle diepzinnigheid in het boek even goed begrepen heb, maar misschien is dat juist ook de bedoeling. De Palimpsesten is een doldwaze satire over een Poolse immigrant die na vele omzwervingen terechtkomt in de Belgische stad Luik – waar hij linea recta een enkeltje naar het psychiatrisch ziekenhuis krijgt.

Het probleem van Czeslaw Przesnicki is namelijk dat hij zo onbeschoft is om te schrijven in talen die niet zijn moedertaal zijn. De specialisten in het psychiatrisch ziekenhuis willen hem hiervan genezen. Aan de psychiater van dienst vertelt hij zijn verhaal – over zijn koele realtie met Stefan Zweig, zijn innige samenwonen met Ernest Hemmingway en over talloze andere schrijvers die figureren in zijn levensverhaal, als vriend, vertrouweling of huisgenoot. En hoe vaak hij zijn verhaal ook begrijpt, het lijkt er niet op dat hij wordt begrepen. Keer op keer denk je als lezer ‘what the fuck’ en toch blijf je doorlezen. Dat is omdat de hele twintigste-eeuwse Europese geschiedenis en haar complexe migratieheden en -verleden op een wervelende, fantastische en geestige manier voorbij komt. Voor mij was het een vermakelijk gevalletje van uit mijn comfortzone; ik heb meerdere keren moeten lachen om de absurditeit van het verhaal.

De Betty Broderick mood

Bonuskind door Saskia Noort

The house of books, 21,99 euro

Hebben we het over boekenlijstjes voor deze zomer, dan mag ‘de nieuwe’ van Saskia Noort natuurlijk niet ontbreken. Zonder al te veel te verklappen: Saskia Noort weet zichzelf te overtreffen met Bonuskind.

Waar gaat het over? De vijftienjarige Lies wordt op een ochtend wakker met het gevoel dat haar moeder Jet iets is overkomen. Haar bed is niet beslapen en ze heeft haar mobiele telefoon thuis laten liggen. De vierentwintig uur die volgen ontvangt Lies geen enkel teken van leven. Haar vader en zijn nieuwe vriendin Laura schakelen de politie in, ze geloven dat het te maken heeft met haar mentale toestand: ze zou de scheiding nooit te boven zijn gekomen en heeft daarom besloten te verdwijnen. Of erger. Lies weet echter zeker dat ze dat nooit zou doen en gaat zelf op onderzoek uit. Met alle gevolgen van dien.

En even: hoe lullig is het als een ex-man en diens nieuwe vriendin de ex-vrouw voor gek verklaren en stellen dat ze de scheiding nooit te boven is gekomen? Doet mij een beetje denken aan het verhaal van Betty Broderick, en tja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. In ieder geval: Bonuskind schuurt aan alle kanten, absoluut als je wel eens een partner met narcistische trekjes hebt gehad. Lezen voor het slapengaan is op eigen risico!