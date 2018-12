Lise’s leeslijst #2: dit zijn de boeken die je nu wilt lezen

Wil je je vriendinnen, zus, moeder, tante, oma of wie dan ook een boek cadeau geven voor de feestdagen? Wij zeggen doen! Al is het alleen maar in de hoop – we hopen zo! – dat diegene inderdaad meer tijd vrijmaakt voor het lezen van dat boek. Want we blijven het zeggen – en ja, we klinken nu als een prediker – er wordt te weinig gelezen. En dat terwijl lezen zo leuk is. Daarom hier weer vijf aanraders op een rij.

Ben jij op zoek naar meer carrière gerichte boeken? Ook daar hebben we over geschreven. Lees het lijstje hier.

My Thoughts Exactly – Lily Allen

Lily Allen kennen we allemaal van haar vrolijke hits Fuck You en Smile. Ze was even van de radar verdwenen, maar is nu terug. Met een nieuw – even vrolijk – album én een boek. En dat boek is net zoals de vrolijke deuntjes van haar nummers: de pastelkleurige cover doet vermoeden dat het hier om een mierzoet verhaal gaat, maar niets is minder waar. Want als je deze autobiografie hebt gelezen, weet je: er is niets dat de 33-jarige zangeres níet heeft meegemaakt. Mooie dingen, zoals nummer één hits, optredens op Glastonbury en een vriendenkring vol celebrities waar je U tegen zegt. Maar ook minder mooie dingen: drank, drugs, miskramen, #metoo-taferelen en stalkers. Denk daarbij aan de vlijmscherpe pen waar Lily om bekend omstaat en yes, dit boek is een aanrader voor iedere vrouw (en man).

My Thoughts Exactly, €17,99 via Bol.com

Concept M – Aafke Romeijn

Niet spiksplinternieuw, maar wel goed: Concept M van Aafke Romeijn. Een verhaal dat in lijn ligt met George Orwell’s 1984 en The Power van Naomi Alderman (zeggen deze titels je niets? Foei! Want het zijn – mede bevestigd door Barack Obama – boeken die je gelezen móet hebben).

Ook in Concept M wordt een kritische blik op de maatschappij gegeven: wat als de macht opeens opnieuw wordt verdeeld? Wat als de overheid álles reguleert? Of wat als de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen veranderen? In Concept M zie je de wereld door de ogen van Hava, een vijfentwintigjarige vrouw die leeft in het Nederland van 2020. Hava lijdt aan de mysterieuze ziekte ‘kleurloosheid’ die de maatschappij steeds verder ontwricht: de medicatie voor deze mensen zonder kleur (grijze haren, doorschijnende huid, diepzwarte ogen) is onbetaalbaar voor particulieren en de overheid kan de kosten nauwelijks nog dragen. Ze raakt bevriend met een groep radicalen die voorspellen dat kleurlozen binnen een paar jaar in de meerderheid zijn. Wat het einde van de Westerse Wereld zou voorspellen…

Concept M, €19,99 via Bol.com

Puddin’ – Julie Murphy

Puddin’ valt eigenlijk in de categorie young adult, maar dat maakt het lezen niet minder leuk. Het verhaal speelt zich af in het Amerikaanse highschool leven van Millie en Callie. En zoals het een verhaal over Amerikaanse tieners betaamt, bevat het een aantal clichés: Millie is dik, houdt van knutselen en borduren en behoort niet bepaald tot de populaire kliek van de school. Callie daarentegen is je klassieke cheerleader. Callie is populair, gemeen en toch geliefd.

Door onvoorziene omstandigheden worden Millie en Callie op elkaar aangewezen en je raadt het al, ze worden vriendinnen. Nogmaals: dit boek is geschreven voor jongere meisjes. Dat maakt het verhaal voorspelbaar en makkelijk te lezen. Dankzij de humoristische manier van schrijven is het boek uitgegroeid tot een absolute bestseller. Dumplin’, van dezelfde schrijfster en met dezelfde karakters, is inmiddels verfilmd en verschijnt binnenkort op Netflix. Jennifer Aniston speelt een van de hoofdrollen.

Puddin’, €15,99 via Bol.com

Becoming – Michelle Obama

Een boekenlijst zonder Het Boek van Michelle Obama te noemen, is natuurlijk geen echte boekenlijst. De voormalige First Lady bracht afgelopen maand haar boek Becoming uit en hierin neemt ze je mee in haar leven. Toegegeven, het boek is erg Amerikaans geschreven, maar wat verwacht je anders? Eigenlijk wordt het pas echt leuk wanneer Michelle schrijft over haar ontmoeting met Obama en hun prille romance.

Becoming, €26,99 via Bol.com

Bomen tussen hemel en aarde – Chrys Steegmans

In de buitengewone categorie en daarom extra origineel: Bomen tussen hemel en aarde. Beschouw dit boek als een groot avonturenboek, want je wordt als het ware mee op reis genomen. ‘Op reis waarheen dan?’ horen we je denken. Welnu, naar de zolders van kerken en kapellen in Nederland. Dit zijn ruimtes waar nooit iemand komt. Waardoor het lijkt alsof je honderden jaren terug in de tijd gaat. Kunstenaar Chrys Steegmans ontdekte per toeval zo’n verlaten zolder en raakte gefascineerd door deze ruimtes vol eeuwenoude balken, stof en stilte. Zeg nou eerlijk, wanneer ben je een kerk binnengelopen en heb je je afgevraagd hoe de zolder eruit ziet?

De prachtige foto’s zijn voorzien van spannende teksten en dromerige gedichten. Wegdromen op de bank was nog nooit zo makkelijk.

Bomen tussen hemel en aarde, €24,95 en kun je bestellen door een reactie achter te laten op de website.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.