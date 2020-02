Lise’s leeslijstje: 4x piekfijne boeken die je meteen in huis wil halen

Wie heeft er nou tijd om een boek te lezen? Kom op zeg, boeken zijn sec, saai en slaapverwekkend. Dat is wat ook Lise Steegmans dacht. Totdat ze prioriteiten ging stellen: minder bezig zijn met het leven van anderen op social media, meer bezig zijn met eigen geest en rust. Meer lezen dus. Maar welke boeken zijn dan echt leuk om te lezen? In Lise’s Leeslijstje deelt ze haar favoriete boeken van het moment.

Zij door Jennifer Weiner

Iedere zus van een zus (ikzelf ben het zusje van Lotte) zou dit boek moeten lezen. Zij gaat namelijk over twee zusjes, Jo en Bethie, geboren in de jaren veertig en die opgroeien in een snel ontwikkelende buitenwijk van Detroit. De zusjes zijn heel close met elkaar, ook al zijn ze heel verschillend. Jo is een tomboy die zich lekkerder voelt in een spijkerbroek en gympen dan in een jurk. Ze weet al vroeg dat ze zich aangetrokken voelt tot meisjes en doet mee aan burgerrechtendemonstraties. Jo is wat je zou kunnen noemen een feministe avant la lettre van die tijd. Zusje Bethie is andere koek. Bethie is knap en populair en de gehoorzame dochter die een conventioneel leven wil leiden – en vol vertrouwen is dat ze dat zal krijgen.

Jo en Bethie hebben een andere kijk op dingen, maar delen ook dezelfde ouders en dezelfde opvoeding. Maar het zijn ook typische zusjes: Jo heeft eigenschappen – al dan niet uiterlijk – die door Bethie worden bewondert en andersom voelt Jo steken van jaloezie naar Bethie toe omdat zij precies de dochter is waarvan haar ouders wensten dat Jo het zou zijn. In het boek komen beide zussen aan het woord, om beurten. En beide zussen komen op hun weg naar het volwassen leven obstakels tegen. Van verwachtingen, rolpatronen en seksisme tot aan misbruik, veel vrouwen herkennen de hobbels die Jo en Bethie tegenkomen. In mijn familie mag ik dan wel het ‘zusje’ zijn, als vrouw herken ik evenveel van mezelf in Jo als in Bethie. Dat maakt Zij een herkenbaar boek voor iedere vrouw. Ben jij geen zus van een zus? Het maakt eigenlijk niet uit.

Het Meisjesmanifest door Carlie van Tongeren

Wie regelmatig artikelen op VIVA.nl leest en geïnteresseerd is in onderwerpen over gelijkheid en feminisme, is vast bekend met Milou Deelen. Als journalist schrijft ze over taboedoorbrekende onderwerpen en maakt ze zich hard voor wetten die straatintimidatie tegen moeten gaan. Door al die mooie artikelen zou je bijna vergeten hoe Milou’s feministische rit in de achtbaan ooit is begonnen: toen ze op 8 maart 2017 een filmpje van zichzelf postte op Facebook en viral ging.

In het filmpje spreekt ze zich uit tegen slutshaming en houdt ze zwijgend borden voor haar lijf met teksten die ze de laatste anderhalf jaar naar haar hoofd geslingerd kreeg (slet, hoer, laag wijf) bij de studentenvereniging waar ze lid was. In haar eerste jaar werd er zelfs een ‘slettenlied’ over Milou gezongen. Jongens konden ‘haar doen voor een pakje peuken en een Smirnoff Ice.’

Met dat slettenlied trapt schrijfster Carlie van Tongeren het verhaal van Tess af in Het Meisjesmanifest. Tess heeft namelijk een fantastische zomer met Lars, maar als ze terugkomt op school is ze opeens het onderwerp van het ‘Slettenlied’, en heeft iedereen een mening over haar. Tess is boos en verontwaardigd en besluit het er niet bij te laten zitten: ze mag toch zeker zelf weten wat ze doet? Van Tongeren heeft het verhaal over Tess losjes op Milou’s ervaringen gebaseerd en strijd met Het Meisjesmanifest voor een wereld zonder slutshaming, waarin meisjes en vrouwen hetzelfde kunnen doen als jongens, zonder veroordeeld te worden.

Het matje door Korrie de Vet en Tom Kniesmeijer

Na twee boeken met feministische inslag is het nu tijd voor die volgende ó zo zware categorie: zelfhulpboeken. Daar zijn er op dit moment heel erg veel van. Toch biedt Het matje in deze categorie een welkome afwisseling. Het matje is namelijk een mix van persoonlijke inzichten van de schrijvers, humor, tips, illustraties en quotes. Zelf noemen De Vet en Kniesmeijer het hun poging om de lezer aan te sporen tot dagelijkse zingevingsfitness, ‘de enige vorm van fitness waarbij je niet hoeft te bewegen.’ Dat vond ik zelf alweer erg leuk klinken.

Wat ik ook leuk vind aan Het matje is dat De Vet en Kniesmeijer de uitdrukking ‘die staat echt op zijn matje’ aan de Nederlandse taal willen toevoegen. Het matje staat namelijk symbool voor de richting in je leven. Want wie richting wil geven, moet zichzelf eerst op het matje roepen. En stel je even voor, hoe leuk zou het zijn als je iemand over jezelf hoort zeggen ‘die staat echt op zijn matje’. Ik stem vóór.

Wat je leven kan opleveren door Nina Karnikowski

Al een paar jaar heb je een nieuwe categorie boeken in de schappen liggen die ik niet anders kan omschrijven dan van die typische ‘influencer boeken’. Om als schrijver met je boek in dit schap te belanden, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

1) je bent influencer

2) je hebt een boek geschreven over hoe je die magische status van influencer hebt bereikt

De verhalen in al deze boeken komen in principe op hetzelfde neer: de influencer is begonnen met foto’s maken op haar studentenkamer, werd daar steeds beter in, vond na verloop van tijd haar niche, kreeg steeds meer volgers en quotes als #workhardplayhard en #ifyoucandreamityoucandoit hadden ook zo’n hun werking. Kortom: het is een categorie met weinig originaliteit en je moet ervan houden – of niet.

Redelijk origineel en absoluut inspirerend is Wat je leven je kan opleveren van Nina Karnikowski (ondertitel: succes door te doen wat je het liefste wilt). In tegenstelling tot wat ik hierboven beschrijf, gaat het in dit boek eens níet over de influencer zelf. Integendeel; Nina Karnikowski komt zelf nauwelijks aan het woord. Wel interviewt ze 29 verschillende mensen die van hun creatieve passie hun beroep wisten te maken. Van een tiny-house-bouwer en een bloembinder tot de oprichter van een theefabriek en een soep- en sausmaker, Karnikowski geeft ze in dit boek een kleurrijk portret met mooie foto’s en praktische tips.

Het boek past ook prima bij deze tijdsgeest waarin we onze kantoorbaan weer massaal inruilen voor een ambacht. Neem nou Nicole Leybourne, zij leerde zichzelf breien met behulp van YouTube-filmpjes. Na tweeënhalf jaar kreeg ze van Net-a-Porter een bestelling voor 600 handgebreide mohair en wollen truien, die wel tot 572 euro per stuk moeten opbrengen. Inspiratie nodig? Dit makkelijk geschreven boek doet precies dat.

Heb jij nog boekentips? Mail ze naar redactie@viva.nl en wie weet lees ik ze voor de volgende editie van Lise’s Leeslijstje.