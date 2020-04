Lise’s leeslijstje: dit waren de leukste boeken van maart

VIVA’s Lise tipt iedere maand de leukste boeken. Die boeken kunnen over van alles gaan. Kijk maar naar de tips van deze week, want die lopen nogal uiteen. Hier is Lise’s Leeslijstje van afgelopen maand.

Alweer een maand voorbij – en wat voor één. Laten we het er maar op houden dat ik nu alle tijd heb om boeken te lezen. Want vooral dat eerste weekend dat de Nederlandse overheid de extra maatregelen introduceerde had ik al snel door dat ik coronageil was. Ik deed niets anders dan continu met grote haast naar de nieuwssites surfen en en non stop social media checken. Het resultaat: onrust, in mijn hoofd en om me heen. Dus gooide ik na die eerste week het roer om en dook ik in de boekenkast. Onderstaande boeken vond ik het leukste en het meest indrukwekkend en hebben de selectie voor Lise’s Leeslijstje gehaald.

Wij zijn Angela

In het weekend van Internationale Vrouwendag (8 maart, een week vóór dat de horeca sloot) viel Wij zijn Angela op de mat. Een perfecte timing, want wanneer je nadenkt over internationale vrouwen, dan kom je vroeg of laat bij Angela Merkel uit.

En over mevrouw Merkel valt genoeg te zeggen. Ze is slim, sober, stevig en barmhartig. En laat niet met zich sollen, ook niet door boze mannen zoals die gekke oranjemeneer uit Amerika of die norse sjakie uit Rusland. Angela is niet bang en zeker niet hysterisch, een prima voorbeeld waar veel vrouwen iets van kunnen leren.

Het is dan ook niet zo gek dat Angela Merkel andere vrouwen inspireert. Neem nou dit boek. In Wij zijn Angela komen elf vrouwen aan het woord, die ieder iets schrijven over hun kijk op Angela. De een (Manon Uphoff) schrijft een brief aan de bondskanselier, de ander (Wilma de Rek) probeert haar bewondering voor deze vrouw onder woorden te brengen. Maar ook haar tenue, haar metamorfose van mutsige melkmeid tot ‘polished Powerfrau’ wordt onder de loep genomen, door natuurlijk de enige echte Cécile Narinx. En dan weet je stiekem eigenlijk wel dat het goed zit met dat boek.

Durf te falen door Elizabeth Day

Je kunt leren van je fouten, zoveel is zeker. Dat maakt het hele falen niet per se leuker, maar het kan helpen bij het relativeren van je grootste blunders, vergissingen en misschattingen. Koningin in dat relativeren is Elizabeth Day.

Zij werkte acht jaar bij The Observer waarvoor ze interviews maakte met vele beroemdheden en lifestyleverhalen schreef als ‘Een week leven als Gwyneth Paltrow’. Ze was getrouwd met Kamal Ahmed, de nieuwschef van de BBC. Zodoende vormde Day samen met haar Ahmed een bekend Brits journalistenkoppel. Iets wat voor de gewone mens al snel als een plezierig bestaan klinkt. Maar we verklappen alvast: niets is minder waar. Het huwelijk van Elizabeth liep spaak na een reeks mislukte ivf-behandelingen en nu is ze (nu 36) ongewenst kinderloos. Ook kreeg haar eerste boek matige recensies en nam ze ontslag bij The Observer.

Kortom, Elizabeth – eind 30, baanloos, kinderloos en weer single – bevond zich in de de perfecte positie om een boek over haar mislukkingen te schrijven, ‘Als er één ding is wat ik heb geleerd van dit enerverende avontuur dat leven heet, is het dit: zonder de tegenslagen had ik niet geweten waartoe ik in staat ben. Dankzij mijn fouten ben ik gegroeid, sterker geworden en heb ik mezelf beter leren kennen. Daarom is dit boek een ode aan mijn missers.’ En aangezien ook ik – en jij – meer dan eens heb gefaald, blijkt dit boek een prima optie voor Lise’s Leeslijstje.

Mr. Kaor Yamamoto door Lex Boon

Over dit kleine, dunne boekje (dat slechts dertien euro kost) kan ik heel veel vertellen. Want dat is misschien wel de magie van dit boekje op pocketformaat; je hebt het binnen twee uur uit en toch zet dit waargebeurde verhaal je voor langer dan een week aan het denken. Daarom ga ik er ook niet teveel over zeggen, want dat zou afdoen aan het verhaal en de hersenspinsels die het oproept.

Dus waar gaat Mr. Kaor Yamamoto over? In een notendop: over een mysterieuze Japanner, een Volendams hotel en duizenden brieven.

Wat uitgebreider: een hotel in Volendam ontvangt al jaren handgeschreven brieven. Soms komen er wel vier per week binnen. Af en toe zit er, zonder verdere uitleg, een proefmonster van een Japanse shampoo of crème bij. De brieven verdwijnen al jaren ongeopend in de prullenbak: ze zijn toch altijd hetzelfde. Dear Sirs, how are you and how is the weather? Zo begint elke brief. Helemaal onderaan staat, met zwarte pen in een krasserig handschrift, de afzender: Yours sincerely, Mr. Kaor Yamamoto.

Wie is – of gaat er schuil achter – Mr. Yamamoto? Waarom schrijft hij de brieven? Waarom is de boodschap altijd exact hetzelfde? Journalist Lex Boon gaat op onderzoek uit en komt, met de hulp van de hoteldirecteur, een Amsterdamse naamgenoot van Kaor Yamamoto en een jonge kunstenaar, op het spoor van de mysterieuze brievenschrijver. Ze reizen naar Japan. En nogmaals: het is waargebeurd. Prima optie voor Lise’s Leeslijstje dus.

De negen levens van Patty Brard door Michel van Egmond en Antoinette Scheulderman

Ik zei het hierboven al, deze editie van Lise’s Leeslijstje is een uiteenlopend lijstje. Wie had ooit gedacht dat Angela Merkel en Patty Brad in een en hetzelfde lijstje zouden voorkomen? Ik niet. Maar goed, ik had ook nooit gedacht dat een griepje zou zorgen voor een crisis and look at us now. En het mag gezegd worden: beide vrouwen, Merkel én Brard, zijn uitermate fascinerend. Ja, óók Patty Brard.

Patty Brard heeft nogal een bewogen leven gehad – vandaar die titel met negen levens. Rijk, blut, dun, dik, verwaand, nederig, Patty Brard is het allemaal geweest. In haar boek, onder begeleiding van Michel van Egmond en Antoinette Scheulderman, vertelt ze daarover zoals alleen Patty dat kan: open, eerlijk en direct, afgewisseld met veel humor. Dankzij Van Egmond en Scheulderman is het een vlot geschreven en vermakelijk verhaal geworden, zonder hen zou je verdwalen in Patty’s grote chaos.

Wat ook wel vernoemd mag worden is dat Patty nogal van het namedropping is. Van Freddy Heineken tot Lionel Richie, noem een naam en Patty heeft wel een anekdote. Steeds als je die opschepperij beu begint te raken – want echt, het houdt maar niet op, Patty kent echt iederéén –, volgt er net op tijd een passage waarbij ze haar hand in eigen boezem steekt (een cup kleiner weliswaar, want die implantaten heeft ze eruit laten halen). Zelf zegt ze over haar boek: ‘Ze kunnen veel van me zeggen, maar niet dat ik weinig heb meegemaakt in mijn leven. En ik ben onderweg vaak genoeg neergegaan, maar ik ben ook steeds weer overeind gekomen.’ Waarheid als een koe. En tja, met die oerhollandse nuchterheid wint ze een ienieminie plekje in mijn hart.

Ook eind februari maakte ik een leeslijstje, inclusief het fantastische Zij van Jennifer Weiner (inmiddels uitgegroeid tot een van mijn favoriete boeken). Dat lijstje kun je hier lezen.