Little Women: de trailer van dit prachtige kostuumdrama is hierrr

‘I’ll intend to make my own way in the world’ is slechts één van de vele inspirerende quotes die je in Little Women zult horen. En bij inspirerende quotes horen inspirerende vrouwen die ze zeggen. Zet je daarom schrap voor hét kostuumdrama van dit najaar: Little Women met Emma Watson, Meryl Streep, Saoirse Ronan en Laura Dern.

Little Women is de verfilming van het gelijknamige boek van Louisa May Scott uit 1868. Het verhaal speelt zich af op het platteland in het Massuchusetts van de jaren 1860. Oftewel de tijd vlak na de Amerikaanse burgeroorlog, toen trouwen met een goede man nog het hoogst haalbare was voor meisjes en jonge vrouwen.

Dat maakt mede het verhaal van Little Women ook vandaag de dag nog zo actueel. De vier tienermeisjes – Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) en Amy March (Florence Pugh) hebben grote dromen en torenhoge ambities, maar zitten vast op het platteland. Daarom staat de kracht van de vrouw centraal in dit bijzondere verhaal. ‘Vrouwen hebben verstand, en ze hebben een ziel, maar ook een hart,’ zegt Ronan in de trailer. ‘Ze hebben ambitie, en ze hebben talent, evenals schoonheid.’

Naast eerder genoemde actrices speelt ook Laura Dern mee. Met haar rol als hardwerkende ondernemer én moeder maakte ze veel indruk in Big Little Lies. De film wordt geproduceerd door Greta Gerwig, die eerder Lady Bird maakte en momenteel ook de live-action versie van Barbie maakt.

De film draait vanaf 30 januari 2020 in de Nederlandse bioscopen.

Beeld: Sony Pictures Entertainment