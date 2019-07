Kan niet misgaan: Greta Gerwig schrijft de live action van Barbie

Regent het pijpenstelen? Hell no. Het regent live action verfilmingen. Waren we vorige week nog in rep en roer over de hoofdrolspeelster van the Little Mermaid, zetten we ons schrap voor ons bezoek aan the Lion King, staat de volgende nostalgische blockbuster al in de steigers. We hebben het over Barbie, die ook ontzettend leuk belooft te worden.

Greta Gerwig heeft namelijk getekend voor het schrijven van de film. May we remind you aan Greta Gerwig? Zij is de schrijfster en regisseur van Lady Bird, waar ze twee Academy-nominaties voor kreeg. Een fantastische film, die met een 7.4 op IMDB pronkt.

Maar hey, we het hier over Barbie. Het meest beroemde stuk speelgoed waar vele meisjes (en vooruit, ook jongens) mee zijn opgegroeid en een absoluut stijlicoon. Dus naast Greta Gerwig heeft de productie van de film nog meer in petto: Margot Robbie, die deze zomer naast Brad Pitt en Leonardo DiCaprio schittert in Once Upon A Time In Hollywood, kruipt in de huid van de iconische pop.

Icoon van dromen en ambities

Daarover zei ze eerder: ‘Spelen met Barbie bevordert het vertrouwen, nieuwsgierigheid en communicatie tijdens de reis van een kind naar zelfontdekking. In bijna 60 jaar tijd heeft Barbie kinderen in de gelegenheid gesteld zichzelf in aspiraties te verbeelden, van prinses tot president. Ik voel me vereerd om deze rol op me te nemen en een film te maken waarvan ik denk dat die een enorm positieve impact zal hebben op kinderen en het wereldwijde publiek. Ik kan me geen betere partners voorstellen dan Warner Bros en Mattel om deze film naar het grote scherm te brengen. ‘

Naast de live action versie van Barbie is Gerwig ook druk bezig met de productie van Little Women, waarin Emma Watson, Saoirse Ronan en Meryl Streep spelen. En saillant detail: naar verluidt werd er in 2014 al gewerkt aan de film met Barbie, met hoofdrollen weggelegd voor Amy Schumer en Anne Hathaway. Die productie is om mysterieuze redenen gestaakt.

Margot Robbie + Greta Gerwig = wij kunnen niet wachten. Mocht je je overigens afvragen waarom juist Barbie is uitgegroeid tot het icoon van dromen en ambities, kijk dan zeker The Toys That Made Us op Netflix. Je gaat de plastic pop dan met heel andere ogen bekijken.