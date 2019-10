Kijktip voor vanavond: ‘Living Undocumented’ op Netflix

Heb jij 13 Reasons why in één keer afgekeken? Dan vind je deze documentaire uit de stal van Selena Gomez vast ook het kijken waard. We hebben het over Living Undocumented, een documentaire over immigranten in Amerika.

Na het immense succes van 13 Reasons why heeft Selena Gomez de smaak te pakken als uitvoerend producent. Stond in 13 Reasons why het thema zelfmoord centraal, ditmaal buigt ze zich over een ander maatschappelijk probleem in Amerika: immigranten.

Living Undocumented gaat over het complexe Amerikaanse immigratiesysteem, waarbij verschillende immigranten laten zien hoe zij hun versie van the American Dream proberen te bereiken. Want wat als je al je hele leven in Amerika woont, maar geen Amerikaans paspoort hebt? Wat als je je hele leven in de schaduw van de samenleving doorbrengt? ‘Het kunnen je buren zijn, of mensen met een eigen bedrijf – en ze kunnen opeens weg zijn,’ horen we in de trailer.

‘Ik heb ervoor gekozen om deze serie te produceren omdat het woord ‘immigrant’ de afgelopen jaren schijnbaar een negatief begrip is geworden. Ik hoop dat ik, door de verhalen van enkele moedige mensen te vertellen, kan laten zien hoe het is om als immigrant zonder papieren in dit land te leven,’ schrijft Selena onder de trailer op Instagram.

Living Undocumented is vanaf vandaag te zien op Netflix.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.