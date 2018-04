Lize Korpershoek: ‘Hoe kun je hem dan ooit nog vertrouwen?’

Wat als je vriendin je niet meer ziet staan zodra er mannen in de buurt zijn of als je een trio wilt maar niet weet hoe je dat aanpakt? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hey,

Mijn vriend heeft bekend dat hij is vreemdgegaan. Hij had een affaire van anderhalf jaar waar hij nu mee gestopt is. Tenminste, dat zegt hij. Ik kan het niet bevatten. We hebben een zoon van drie, ik zag ons samen oud worden. Aan de ene kant wil ik hem de deur uittrappen, aan de andere kant: ik hou ook nog van hem. Wat zou jij doen?

Lize: Hi, Als je het al die tijd niet hebt doorgehad, dan is dat wel echt heel erg. Hoe kun je hem dan ooit nog vertrouwen? Natuurlijk hou je nog van hem, hij is de vader van je zoon, maar hij heeft een deel van zichzelf uit eigenbelang voor je geheim gehouden. En dat is geen fijne basis. Dus óf hij vertelt je alles en jij kiest ervoor hem helemaal te vertrouwen, óf je sluit deze relatiedeur. Alles er tussenin is jezelf en jullie zoon onnodig pijnigen.

Sterkte!

