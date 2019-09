Weinig zin in seks: Lize Korpershoek onderzoekt het in nieuwe documentaire

Weinig tot geen zin in seks hebben als de eerste verliefdheid over is, is helemaal niet zo vreemd. Lize Korpershoek ervaart het zelf en gaat daarom in haar nieuwe documentaire voor 3LAB op onderzoek uit.

Want hoe zit dat nu, hebben meer mensen daar last van of is zij de enige? Op die vragen hoopt ze antwoord te krijgen in Mijn seks is stuk. Maar een ding weet ze al zeker: ‘Door in gesprek te gaan met andere vrouwen kwam ik erachter dat ik niet de enige ben met weinig zin in seks.’

Kwetsbaar

Het wordt dan ook een hele persoonlijke zoektocht. ‘In plaats van me nog langer bij dit gegeven neer te leggen ben ik een onderzoek gestart. In deze persoonlijke documentaire stel ik mij zo open, eerlijk en kwetsbaar mogelijk op’, aldus Lize. Haar doel? Ook anderen te kunnen helpen die hetzelfde ervaren. ‘Het zou geweldig zijn als vrouwen zich met deze documentaire gehoord en gesteund voelen en wellicht hun eigen zoektocht in gang zetten.’