Lize Korpershoek: ‘Doe wat goed voelt en laat je niet gek maken’

Lieve Lize,

Iedereen lijkt tegenwoordig wel opgespoten lippen en een kreukvrij voorhoofd te hebben. Ik voel me daardoor best onzeker over mijn beginnende rimpeltjes. Laatst heb ik me bij een kliniek laten informeren over Botox, maar ik twijfel vanwege de schadelijke effecten. Hoe sta jij tegenover Botox?

Lize: ‘Hallo! Ik vind het een onbegonnen wedstrijd. Je wordt gewoon oud en je kunt beter tijd steken in het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Daar heb je de rest van je leven wat aan. Al zou je ogen hebben die zo dicht bij elkaar staan dat het één groot scheel oog lijkt: als je zelfvertrouwen uitstraalt, dan ben je alsnog superaantrekkelijk. Veel aantrekkelijker dan het eenheidsworstgezicht dat Botox bewerkstelligt. Maar goed, dat ben ik, doe wat goed voelt en laat je niet gek maken. Liefs.’

