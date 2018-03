Lize Korpershoek: ‘Ik snap dat erover praten pijnlijk kan zijn, maar langs elkaar heen leven lijkt me nog pijnlijker’

Wat als het je maar niet lukt je getrouwde minnaar aan de kant te zetten? Of als je kat jaloers is op een schilderij? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize,

Sinds mijn moeder is overleden, heeft mijn vader zich volledig op mij en mijn broers gefocust. Buurtborrels of familiefeestjes slaat hij af, liever gaat hij ‘spontaan’ bij een van ons langs. Ik heb nooit een goede band met hem gehad en wil dat hij zijn eigen sociale leven opbouwt in plaats van zich afhankelijk van ons op te stellen. Wat moet ik doen?

Groet!

Lize: Hey, Ten eerste: wat verschrikkelijk dat je moeder is overleden. Ten tweede: is het een idee om met je broers en vader om tafel te gaan zitten en alles open te gooien? Je moeder of je vrouw verliezen is nogal wat, en ook iets wat jullie samen delen en verbindt. Als je praat, kun je bij elkaar aangeven wat je wel en niet fijn vindt. Ik snap dat erover praten pijnlijk kan zijn, maar langs elkaar heen leven lijkt me nog pijnlijker. En misschien kunnen jij en je broers je pa af en toe meenemen naar een buurtborrel of de verjaardag van tante Coby. Zo heeft hij zijn momentje met jullie en kan hij meteen sociale contacten opbouwen.

Sterkte daar.

