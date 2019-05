Lize wie? Temptation’s Ken is met een ander meisje gespot

Konden we nog maar even terug naar het jaar 2018, toen het meest legendarische seizoen van Temptation Island plaatsvond. Het seizoen waarin we kennismaakten met Rosanna en Niels, Pommeline, Merijn, Lisa, Jolien, Herbert, Jefferson, Lize en Ken. Want amai amai, wat werd er veel geschoven en gedaan. Over laatstgenoemde moeten we het even hebben: verleider Ken heeft een nieuwe vriendin.

De serenade van langharige Ken aan zijn Lize – toen nog technisch gezien de Lize van Jefferson – was er een om nooit te vergeten. Het was Lize die zwichtte voor zijn romantische verschijning en uiteindelijk bleven Lize en Ken zelfs bijna twee jaar bij elkaar. Tot afgelopen maart, toen het nieuws naar buiten kwam dat Lize en Ken niet langer samen zijn.

Maar hey, Ken laat zich niet kennen. Hij is alweer gespot met een nieuwe vlam aan zijn arm. Waar? Op de straten van Haarlem. Bron? Michella Kox, as always. Foto? Die kun je hieronder bekijken.