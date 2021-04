Lizzo deelt onbewerkte naaktfoto: ‘Het schoonheidsideaal moet veranderen’

Lizzo strikes again. De zangeres deelt een foto op Instagram, zonder filter, zonder make-up en zónder kleding, maar mét een zeer belangrijke boodschap voor haar miljoenen volgers. Het is de hoogste tijd dat het schoonheidsideaal voorgoed veranderen gaat, meldt ze.

Het is niet de eerste keer dat Lizzo zich uitlaat over het onrealistische schoonheidsideaal. Op TikTok en Instagram opende ze al eerder het gesprek over haar ervaring met bodyshaming. ‘Dit is gewoon mijn lichaam, zullen we er nu over ophouden?’, zei ze over de vele negativiteit die ze online ervaart.

No filter

Nu plaatst ze een foto op Instagram die een applausje waard is. Want we doen het haar niet snel na: poedelnaakt en zonder enige filter of een klein beetje make-up voor de camera kruipen en deze foto daarna online gooien. Maar Lizzo draait er haar hand niet voor om, en voegt er ook nog eens een zeer belangrijke boodschap bij.

Schoonheidsideaal veranderen

‘Ik deel deze onbewerkte foto niet zomaar. Normaalgesproken zou ik mijn buik inhouden en mijn huid gladstrijken, maar baby ik wilde gewoon laten zien hoe ik echt ben’, schrijft ze. ‘Ik wil graag helpen de negatieve effecten van sociale media om te keren en het gesprek over schoonheidsnormen te veranderen. Laten we écht worden!’, aldus Lizzo.

