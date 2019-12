Lizzo haalt hard uit na haattweet over gewicht

Lizzo, die zich altijd hard maakt voor body positivity, werd via Twitter bekritiseerd door een man die het niet eens is met haar strijd en uiterlijk. Hier was de zangeres niet van gediend, dus ze wist hem goed op zijn plek te zetten.

“De enige persoon die zich beter moet gedragen, ben jij”, Twitterde Lizzo.

De Amerikaanse Boyce Watkins had geschreven: “Lizzo is populair doordat er een obesitas-epidemie is in Amerika. In plaats van mensen aan te moedigen tot beter gedrag, liegen we simpelweg tegen ze en zeggen we dat ze goed zijn zoals ze zijn. Helaas sterven veel van deze mensen aan diabetes en hartkwalen.”

De muzikante gebruikte zijn Tweet om hem op zijn plek te zetten. “Ik ben populair omdat ik goede nummer schrijf en ik talent heb en energieke shows van anderhalf uur geef die gevuld zijn met veel liefde. De enige persoon die zich beter moet gedragen, ben jij. Houd mijn naam uit je mond en kijk eens in de spiegel voordat je achter mij aangaat”, schreef ze.

Omdat deze mensen vaak juist hopen op aandacht naar aanleiding van dit soort Tweets, sloot Lizzo af met: “Hier is de aandacht die je besteld hebt.”

I’m popular because I write good songs and I’m talented and perform high energy hour and a half shows filled with love.

The only person who needs to do better is you.

Keep my name out ya mouth & look in the mirror before you come for me.

Here’s the attention you ordered 😏 https://t.co/zXnOv4f9Dr

— Feelin Good As Hell (@lizzo) December 23, 2019