Een reusachtige opblaasbare bips, stevige danseressen met mooie afro’s en natuurlijk een explosieve Lizzo zelf… Met haar optreden tijdens de MTV VMA’s van gisteravond laat de 31-jarige zangeres in ieder geval één ding zien en dat is dat ze zich van niemand wat aantrekt.

Tijdens haar optreden zong Lizzo ‘Truth Hurts’ en ‘Good As Hell’ van haar album Cuz I Love You. En mocht je deze nummers nog niet kennen, de strekking van het verhaal is: voel je vooral goed over jezelf en trek je van he-le-maal van niemand wat aan. En zo geschiedde tijdens haar knallende optreden.

Lizzo begon in een vreemde, lange jas, maar eindigde in een prachtige fluogele bodysuit. Het resultaat: Lizzo die als een raket haar vocalen van de bühne stortte. Bekijk haar kippenvel-optreden hieronder.

Overigens won Lizzo, die was genomineerd in de categorie Best New Artist en Push Artist of the Year, geen award. In beide categorieën won Billie Eilish.

Hustlers

Kun je – net als wij – geen genoeg krijgen van Lizzo? Volgende maand schittert ze in een knaller van een vrouwenfilm, ‘Hustlers’. Samen met Cardi B, Jennifer Lopez en Constance Wu.

De film vertelt het verhaal van een groep voormalige strippers uit New York die samen geld willen stelen van hun oude Wall Street-cliënten. Het plan: de mannen zodanig dronken voeren zodat de mannen niet doorhebben dat de vrouwen hun credit cards leegzuigen.

Bron: MTV | Beeld: Getty Images, YouTube