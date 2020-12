Lizzo is zo’n beetje de ongekroonde koningin van body confidence. Maar zelfs de zangeres heeft weleens dagen waarop ze in de spiegel kijkt en denkt: meh. Van die meh-dag maakte ze een leermoment voor haar fans.

Op TikTok deelt Lizzo een video waarin ze haar fans op het hart drukt dat het oké is je af en toe helemaal niet zo zelfverzekerd te voelen en aan alles te twijfelen.

‘Ik haat m’n lichaam’

‘Ik kwam thuis, trok m’n kleren uit, nam een douche en kreeg toen al die negatieve gedachtes over mezelf. Zoals: wat is er mis met mij? Misschien wel alles, en misschien is alles wat onaardige mensen over me zeggen wel waar. Waarom ben ik zo walgelijk? Ik haat m’n lichaam. Normaal gesproken zou ik iets positiefs tegen mezelf zeggen om hier weer uit te komen, maar dat deed ik niet. En dat is ook oké.’

@lizzo A little tmi for ur fyp… for anyone who has these thoughts too I hope you have a better day tomorrow ♬ original sound – lizzo

Lizzo wil dat iedereen zo begrijpt dat je altijd niet 100% zelfverzekerd hoeft te zijn. ‘Ik weet alleen dat ik me morgen weer anders voel en hoop dat het dan positief is veranderd. Ik weet dat ik mooi ben. Ik voel het alleen niet, maar ik weet dat ik hier ook doorheen kom.’

‘Dik en mooi’

De artiest zei eerder al dat zelfvertrouwen niet een eindbestemming is. Van jezelf leren houden is een proces dat nooit stopt. Er zullen altijd goede en mindere dagen zijn. ‘Ik denk dat ik daardoor mezelf ook dik kan noemen. Zelfs mijn vrienden zeggen dan dat niet zo is, maar dan zeg ik: bitch, je weet dat ik dik ben. Doe niet alsof dat niet zo is. Ik ben dik en ik ben mooi’, zei ze eerder in CBS Sunday Morning.

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress