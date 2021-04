Lizzo stuurde dronken DM’s naar Chris Evans en zijn reactie is priceless

‘Nou, ik ben blij dat je weet dat ik nu besta,’ schreef ze nadat ze ’s ochtends haar gênante berichtjes naar hem zag. En het bleek dat Evans zich niet alleen bewust was van haar bestaan, maar dat hij groot fan van de zangeres is. ‘Natuurlijk doe ik dat!’ schreef hij terug. ‘Ik ben een fan! Ga zo door!’

En dat blijkt niet gelogen te zijn. Want al in 2019 twitterde de acteur over haar hit ‘Juice’. Steek die maar in je zak, Lizzo.

This kid is cooler than I could ever hope to be. https://t.co/ZsDvdBxKts — Chris Evans (@ChrisEvans) June 8, 2019

Bron: Popsugar | Beeld: Getty