Lizzy uit ‘MAFS’ laat van zich horen na lange mediastilte

Ondanks dat er gefluisterd werd over een contactverbod, zochten verschillende kandidaten alsnog de media op. Maar bij Lizzy bleef het stil op Instagram. De Brabantse liet zo lang niets van zich horen, dat fans zich zorgen begonnen te maken.

Zo vertelde bijvoorbeeld Rein alles over het contact met Danny, een mogelijk nieuwe vlam én wat er nu precies is gebeurd met Maik de Boer. Maar nadat Lizzy een boekje opendeed over haar seksleven met Lars, bleef het stil op social media.

Lizzy MAFS

Toch heeft Lizzy nu de mediastilte verbroken. Ze deelt een zonnige foto van zichzelf en laat weten: ‘Lieve volgers, bedankt voor al jullie lieve berichtjes en bezorgdheid. Het gaat goed met me! ❤’ Veel woorden maakt de deelneemster verder niet vuil aan haar afwezigheid. De reacties onder het bericht zijn beperkt, maar mede-kandidaat Aron steekt haar in ieder geval een hart onder de riem.

Kritiek

Nadat Lizzy eruit flapte dat de seks met haar (voormalig) echtgenoot Lars ‘tegenviel’, kon ze rekenen op veel kritiek. Ook de politieagent was hier duidelijk niet van gediend. Hij noemde haar actie ‘respectloos’ en bovendien tegen de regels in. De kandidaten mogen zich namelijk niet uitlaten over hun weken samen.

Geen contact

Verder vertelde Lizzy in de videoserie Louisa laat ze weer lachen dat ze het vervelend vond dat het gerucht ging dat ze nog maagd zou zijn voor haar deelname aan het programma, vanwege haar leeftijd én haar leven als topsporter. ‘Wij hebben ook gewoon behoeftes. Ik ben geen leek. Dus ja: Lars en ik hebben het ook gedaan. Dat is geen geheim.’ Lizzy liet ook weten Lars sinds het experiment niet meer gezien of gesproken te hebben en daar ‘ook geen behoefte aan’ te hebben.

Bron: Love Reality