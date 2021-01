Lockdown-hack: zó maak je van een beugelbeha een cute bralette

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar sinds de lockdown heb ik geen spijkerbroek meer gedragen. Leggings zijn mijn signature look. En die beugelbeha? Die heb ik al láng in de wilgen gehangen. Nieuwe beha’s bestellen hoeft echter niet, want een virale TikTok-hack showt hoe je ze omtovert tot een comfy bralette.

De winkels zijn al een poosje gesloten en dat blijft de komende weken ook nog zo. Huilen. Nu is mijn online shopgedrag daardoor al compleet uit de hand gelopen, maar het bestellen van ondergoed zónder te passen doe ik toch niet snel. Maar dat hoeft dus ook niet meer, want bralettes maak je met deze hack dus gewoon zelf.

Lockdown activiteit

Het is een simpele truc, maar met groots resultaat. En het mooie is dat het je ook nog eens wat geld bespaard. Daar waar je misschien af en toe wat geld verdient door kleding te verkopen, doe je dat met gedragen ondergoed toch echt niet. Imagine. Toch is het weggooien van beha’s die nog mooi zijn zonde. Maar een uitpuilende ondergoedla keurt Marie Kondo niet goed. Enter: deze briljante lockdown activiteit. We kunnen toch niets anders doen, dus dan slaan we maar aan het handwerken.

Handwerken maar

Zo doe je het: als het kant van je beha gescheiden van de vulling is, moet je voorzichtig de naad aan de bovenkant van de beha losmaken. Als je beha die laag niet heeft, kun je gewoon een gaatje maken in een van de pads en ze door rond te knippen verwijderen. Pro tip: in plaats van een schaar, werkt een nagelschaartje ook heel goed om dit klusje te klaren. En dee beugels? Die kun je door een kleine inkeping te maken zó verwijderen. En daar is je zelfgemaakte, kanten én comfortabele bralette.

