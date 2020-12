Loiza Lamers blikt terug op jeugdfoto: ‘Ik ben trots op wie ik ben’

Loiza Lamers (25) heeft een foto op Instagram gedeeld waarvan ze niet dacht die ooit te delen. Het model blikt namelijk terug op haar jeugd via de ‘how it started vs. how it’s going‘-trend.

‘Nooit gedacht dat ik een foto van mij als kleine jongen zou posten!’, begint ze haar verhaal. ”Het is geen geheim dat ik als jongen ben geboren, maar nog nooit deelde ik een foto van die tijd op mijn Instagram.’ Naar eigen zeggen omdat ‘it SCARED THE HELL OUT OF ME!!!’

Loiza Lamers jeugd

Hoewel ze niet precies weet wat haar zo bang maakte, besloot ze dat het tijd was om deze foto te delen. ‘Simpelweg omdat ik geen geheim ben. Ik ben trots op wie ik ben en het verhaal dat me gemaakt heeft tot de vrouw die ik nu ben.’

Band met ouders

Loiza haar band met haar ouders is ontzettend sterk, zo vertelde ze al in 2018 aan VIVA. ‘Ze wilden me altijd beschermen tegen kinderen die me pestten’, aldus Lamers. ‘En ík wilde mijn ouders weer beschermen. Dat heeft ons beiden zo veel pijn gedaan. Maar ik heb de pesterijen nooit verzwegen om ze te ontzien. In de wetenschap dat als ik niet eerlijk ben, ze misschien driedubbel zo veel pijn zouden hebben als ze er zelf achter zouden komen. Want mijn moeder en ik voelen elkaar aan.’

