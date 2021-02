Lotte Stig (27) groeide op in een botenfamilie in Westerdok, een oude krakerswijk in Amsterdam. Sinds 2018 woont ze er op een woonboot en sinds kort met kat Kalle (Fins voor mannelijk).

Lees ook: One, two, tree! Stella Carpintera (38) bouwt boomhutten

Oude krakerswijk? Dat klinkt als een spannende jeugd!

‘Ja, Westerdok was vroeger een rangeerterrein van de NS. Het was een lange straat met grote oude loodsen, waar hippies, kunstenaars, hoertjes en drugsverslaafden woonden en werkten. De nomaden woonden op woonboten ernaast. Net zoals mijn ouders en ik. Voordat ik en m’n zus buiten gingen spelen, werd er vaak geroepen: ‘Pas op voor de spuiten en de condooms’. Alle kinderen wisten heel goed waar je wel en niet kon spelen. Ik had een hele fijne en vrije jeugd.’

Lotte, of all places; waarom een woonboot?

‘Ik heb vanaf kleins af aan al op een woonboot gewoond, dus ik ben niet anders gewend. Wel heb ik even in een huis gewoond, toen ik 19 jaar oud was. Maar dat beviel niet. Ik miste de vrijheid; op een boot heb je geen onder- boven- of naaste buren. Ook sta je zo buiten, je leeft echt met en in de natuur. Het voelt bijna altijd als vakantie.’

Dat gevoel lijkt mij heerlijk! En douchen, koken en internetten dan?

‘Mijn woonboot is gewoon aangesloten op het waternet en krijg van wal water, stroom en internet. Koken en verwarmen gaat elektrisch. Dat was vroeger wel anders; elke boot had toen een watertank en de wc spoelde zo in de gracht. Elke week kwam er een waterboot om de tank te vullen en was ie leeg, dan had je pech. Toen mijn zus werd geboren, twee jaar eerder dan ik, was er nog geen stroom. Dan moest je het doen met kaarslicht.’







Second, en niet geheel onbelangrijk: waar laat je je spullen?

‘Nou, mijn boot is heel handig ingedeeld. Elke centimeter wordt gebruikt. Beneden in mijn slaapgedeelte en de keuken, heb ik een lange bank en dat is ook gelijk mijn kast. Verder heb ik ruimte onder mijn bed en onder mijn chill bank, die ik toevallig gisteren heb gebouwd met mijn vader. Wel is alles een slag kleiner.’

Gezellig trouwens een kat. Alleen katten en water, dat is toch geen match?

‘Kalle is echt gefascineerd door water. Het liefst springt hij er elke dag in. In het begin heb ik hem binnen gehouden en daarna zijn we samen naar buiten gegaan. Nu loopt hij op de boot of gaat aan wal. Gelukkig rijden er weinig auto’s.’

Brutale vraag: wat kost dat nou een ‘drijvend huis’?

‘Ik huur de boot van mijn ouders, dus dat is een andere prijs. Maar een woonboot kan je kopen voor 50.000 á 70.000 euro, alleen omdat de ligplaatsvergunningen schaars zijn betaal je dan wel een paar ton voor. Al met al, ben je dus veel geld kwijt. Tot 1985 kon je in Amsterdam zonder vergunning een boot neerleggen. Helaas kan dat niet meer.’



Jij hebt iets met boten hè? Want je zeilt ook!

‘Klopt! Mijn vader is schipper. Zelf heb ik vier jaar lang een zeiljacht gehad samen met mijn ex. We hebben de boot zelf vanaf het skelet opgebouwd. Daarna zijn we er mee naar Denemarken, Duitsland, Engeland en Zweden gevaren. Ik heb de boot niet meer, te veel herinneringen. Maar ik blijf zeker varen, al is het nu te koud. De meeste zeilers zijn van november tot maart in ‘winterslaap’.’

Tot slot. Ga je ooit in een normaal rijtjeshuis wonen?

‘Haha, nou rijtjeshuis niet hoor. Misschien wel in een grote boerderij aan het water, als ik er het geld voor heb. Mét een stuk grond. Maar voorlopig blijf ik op/in de boten.’