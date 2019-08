Hoe zit het nu tussen Lotte en Jarne uit Love Island?

Lotte en Jarne bleken uiteindelijk toch niet een match made in heaven te zijn in Love Island. Want jeetje, wat was die Belg soms hard (volgens haar dan). Toch hebben de twee het eenmaal thuis nog een tweede kans gegeven.

Dat laat Lotte zelf weten in een Q&A op YouTube samen met Melany. Maar hoewel ze contact probeerden te onderhouden, bleek dat toch niet even makkelijk. ‘Helaas verliep het contact totaal niet soepel. Tussen Jarne en mij is het daarom al een tijdje definitief over.’

‘Het is goed zo’

Lotte vindt het dan ook goed zo. ‘Daar hebben we allebei vrede mee. Ik krijg wel een hoop berichten van andere mannen, maar daar ga ik niet op in. Ik heb het idee dat mannen nu zenuwachtiger zijn naar mij toe. Dat vind ik wel jammer. Van mij mag het gewoon spontaan blijven.’ Wel zien ze elkaar nog regelmatig op feestjes en als er iets afgesproken wordt met heel de groep.

Cheytjemineetje

Ook zijn volgers wel benieuwd naar haar band met Chey. Lotte leek namelijk not amused toen ze gedwongen op moest biechten wat de situatie nu was met Denzel. Toch is dat allemaal verleden tijd. De krullenbol zou haar excuses hebben aangeboden en alles is weer koek en ei. Sterker nog: de twee zijn weer besties. Eind goed al goed, of zo.

Bron: Cosmopolitan, Grazia | Beeld: RTL