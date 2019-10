Is dit de nieuw vlam van Lotte uit Love Island?

Lotte uit Love Island wist in het programma zelf de liefde niet te vinden. Maar is dit nu haar nieuwe vlam?

In Love Island was te zien dat Lotte eerst viel voor de charmes van de knappe Jarne, maar hij bleek toch echt iets te bot – voor Lotte (wij vonden dat wel meevallen). Eerder liet Lotte weten dat ze geprobeerd heeft contact te onderhouden met de Belg, maar dat liep allemaal niet zo vlot. ‘Helaas verliep het contact totaal niet soepel. Tussen Jarne en mij is het daarom al een tijdje definitief over’, verklaarde ze dan ook.

Lotte heeft haar nieuwe liefde – denken we dan – geïntroduceerd tijdens de première van de film F*ck de Liefde. Vol trots deelt ze haar vlam en schrijft: ‘Gisteren bij de première F💔ck de liefde @rick.tania 🎬🥰💕.’ Aan de emoji’s te zien, kunnen we toch wel opmaken dat de realityster weer helemaal in de wolken is. Jeetje!

Het blijkt dat Lotte toch niet echt één type heeft, want volgers valt het op dat haar nieuwe aanwinst niet lijkt op Jarne. ‘Nou dit is toch wel een heel verschil met Jarne.. ‘, reageert iemand dan ook. Maar gelukkig is er ook positief commentaar. Een ander merkt op: ‘Knappe vent!’ Koppeltje of niet: Lotte straalt in ieder geval weer van oor tot oor.

