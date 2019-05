Louis Theroux wil zich wagen aan Melania Trump

Louis Theroux, de schat, zou heel graag een documentaire maken over Melania Trump. Theroux denkt dat de Amerikaanse First Lady ‘een gevangene’ is van de levensstijl die ze heeft opgelegd gekregen als echtgenote van de Amerikaanse president Donald Trump.

Theroux, die bekend staat om zijn open houding, scherpe vragen en tikkie onnozele uitstraling, vraagt zich af of de First Lady dit leven heeft gewenst voor zichzelf. ‘Ik denk dat het verhaal van Melania Trump heel interessant is,’ zegt de Britse documentairemaker bij de UK Express. ‘Zou ze hebben geweten wat haar te wachten stond? Of dacht ze dat ze gewoon trouwde met een miljardair, van wie ze dacht dat hij gewoon grappig en interessant was?’

Anderen die hoog op het lijstje van Theroux staan, zijn prins Harry en Meghan. Ook zou hij graag een documentaire maken over Julian Assange, ‘maar hij zit vast en geeft waarschijnlijk geen interviews,’ zegt Theroux over hem.

De documentaires van Louis Theroux zijn wereldberoemd en worden in Nederland uitgezonden door de VPRO.

Bron: ANP, beeld: ANP