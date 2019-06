Fan van ‘Love Actually’? Dan wil je hier echt naartoe

Staat met kerst bij jou ook Love Actually op repeat? Wat zeggen we, ook buiten de feestdagen om is deze film favoriet. Daarom kun je nu met volle teugen genieten van alle nummers uit de romcom tijdens een optreden van het Noordpool Orkest.

Dit 50-koppige orkest zal in november in verschillende Nederlandse theaters nummers uit de film ten gehore brengen. Dat maakte de organisatie van Love Actually in Concert dinsdag bekend.

2003

En ja, even een keiharde reality check: deze liedjes komen dus alweer uit 2003 (!). Terwijl je naar de muziek luistert, kun je meteen je favoriete film nóg een keer bekijken. Deze zal namelijk op de achtergrond worden vertoond. Hallo, Hugh Grant! De soundtrack bestaat uit speciaal voor de film geschreven nummers en al bestaande hits. Kaartjes scoren? Deze zijn vanaf dinsdag te koop. Het concert vindt plaats in Eindhoven, Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Nijmegen.

Bron: ANP | Beeld: ANP