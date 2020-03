Love is Blind’s Lexie Skipper doet een boekje open over haar deelname

De datingshow van Netflix, Love Is Blind, is een hit. In het ‘sociale experiment’ – à la Married at First Sight – doen vijftien mannen en vijftien vrouwen mee om hun ware liefde te vinden. De enige regel is: ze mogen elkaar niet zien voordat ze verloofd zijn. Als het stel eenmaal verloofd is, hebben ze drie weken de tijd om elkaar beter te leren kennen. Na drie weken volgde uiteindelijk de bruiloft.

De extravagante deelneemster Lexie Skipper deed vanaf dag één mee aan het experiment en verloofde zich uiteindelijk, maar hoorde niet bij de laatste vijf koppels. In een interview met Cosmopolitan UK deed ze een boekje open over haar deelname aan het bizarre liefdesexperiment.

Love is Blind

“Ik kreeg een berichtje via Instagram over een nieuwe Netflix-show, net toen ik eigenlijk helemaal klaar was met daten,” vertelt Lexie. “Ik woonde al drie jaar in Atlanta en ik wist niet of ik mijn carrière daar wilde voortzetten. Toen dacht ik, ‘Dit is iets compleet anders, en misschien werkt het wel’. Ik was geïntrigeerd door het concept van de show, maar ik had niet echt tijd om na te denken of het goed voor mij was om mee te doen. Vier weken na het eerste berichtje zat ik al in de pods. Ik nam een sprong in het diepe en gaf me op voor Love Is Blind.”

Westley

Lexie onthult dat er nog veel meer datingrondes waren die je niet ziet in het programma. Ze ging namelijk met iedereen op date en moest daarna een ranking maken. “Het is grappig dat ik nu weet hoe iedereen eruitziet – ik haal gezichten en stemmen door elkaar, omdat ik met ze allemaal gedatet hebt. Technisch gezien zijn ze allemaal mijn exen!” Toch kwam de eerste échte connectie pas op de vierde dag in de pods met de 27-jarige Westley Baer, een sales manager uit Atlanta. “Ik besteedde steeds meer tijd met hem en onze dates werden langer en langer. Ik wist gewoon dat hij de juiste persoon voor mij was. Het voelde beter dan iedere andere relatie die ik ooit gehad heb; ik voelde me net zo close met Westley als met mijn ex met wie ik vier jaar een relatie had.”

Diepe connectie

“De pod maakt alles intenser: je hebt geen afleiding en bent volledig afgesloten van de rest van de wereld. Het was zo fijn om niet beoordeeld te worden op je uiterlijk. Je kreeg echt de kans om een diepe connectie te maken met iemand.” Op de tiende dag deed Westley een huwelijksaanzoek door Lexie’s pod te versieren met bloemen, cheesecake en wijn. Nóg zoiets dat we niet in de serie te zien kregen. “Toen ik naar binnen liep wist ik dat hij een aanzoek ging doen. Hij vroeg me ten huwelijk met een muur tussen ons, en ik zei ‘ja’. Wachten om hem in het echt te zien was de langste dag van mijn leven; het voelde alsof ik al mijn vertrouwen in iemand had gestopt, terwijl ik diegene niet eens mocht zien!”

Eerste ontmoeting

Bij de eerste ontmoeting op de rode loper had Lexie het niet meer, vertelt ze. “We hadden het niet gehad over hoe we eruitzagen – we wilden trouw blijven aan het experiment. Toen het zover was, rende hij naar me toe en omhelsden we elkaar voor de eerste keer – een heel bijzonder moment.” Na hun eerste ontmoeting kregen ze van de producers te horen dat het koppel uit het programma werd geknipt. “Iemand van het programma vertelde ons dat we niet meegingen naar Mexico met alle anderen. We begrepen er niets van. Eerlijk gezegd heb ik nog steeds geen idee waarom dat gebeurde. Het was geen lang gesprek: ze vertelden ons alleen dat ze niet de capaciteit hadden voor onze relatie in de show en dat ons avontuur was afgelopen.”

Happy end

Ondanks alle drama was hun exit niet het einde van hun relatie. “Sinds de show [die achttien maanden geleden al opgenomen werd] hebben we elkaar nog vaak gezien, maar Westley verhuisde uiteindelijk naar Bali voor zes maanden. We hielden contact, maar het was moeilijk dat het niet meer kon zijn dan dat. Nu praten we elke dag en gaat het echt goed tussen ons. We hebben Love Is Blind veel samen gekeken, maar ik hoopte dat ze meer zouden tonen van onze relatie. Ook hebben we het erover gehad hoe het zou zijn geweest als we wél naar Mexico waren gegaan. Zouden we dan al getrouwd zijn? Zouden we nog samen zijn? Ik heb zeker geen spijt van mijn deelname aan Love Is Blind. Ik bleef dichtbij mezelf en ik denk dat het mij een beter heeft gemaakt in communiceren en vriendschappen. Ik zou het zo nog een keer doen.”

Bron: Cosmopolitan UK