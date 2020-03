Vorig jaar maakte Bram Krikke furore met zijn parodie op Temptation Island. Dit keer kijken we naar de beelden van de Amerikaanse Dara Katz, die de moeite heeft genomen om een aantal deelnemers van Love is Blind na te doen. Check deze heerlijke Love is Blind parodie, herken jij ze?

Wat maakt het succes van Love is Blind zo daverend? Waarin verschilt deze serie zo sterk van Temptation Island of De Villa? Haroon Ali weet het in zijn column voor de Volkskrant goed uit te leggen. ‘In deze realityshow staat consent, instemming, centraal. De kandidaat bepaalt zelf welke volgende stap hij of zij zet en wordt nergens toe gedwongen. Sommige singles verlaten het programma voortijdig en niet alle koppels consumeren uiteindelijk de liefde. Love Is Blind is dus een guilty pleasure waar je zonder schuldgevoel naar kunt kijken, in tegenstelling tot De villa en Love Island, die van de buis werden gehaald na grensoverschrijdend gedrag, onder invloed van heel veel alcohol. Temptation Island is wel weer terug, maar de weldenkende fans lijken te zijn afgehaakt – die kijken nu naar Love Is Blind. Het is dus wachten op de slechtere Nederlandse variant.’

Love is Blind parodie

Afijn, Love is Blind overstijgt dus programma’s die we voorheen als het summum van onze guilty pleasures zagen. We kijken nu naar Love is Blind, waarin we spraakmakende types als Amber, Jessica, Barrett en Mark in ons hart hebben gesloten. Reden genoeg voor komiek Dara Katz om met deze typetjes aan de haal te gaan. Zij maakte een heerlijke Love is Blind parodie. Kijk en lach!

