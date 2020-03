In Nederland hebben we Married at First Sight, op Netflix is het Love is Blind dat furore maakt. Daar leren kandidaten elkaar kennen zonder elkaar te zien. Is er een klik? Dan kunnen de koppels zich verloven, waarnaar ze elkaar pas voor het eerst zullen zien. Vervolgens mogen ze elkaar – óók fysiek – leren kennen tijdens een vakantie in Mexico. Na drie weken volgt de bruiloft. Maar wat als je je tijdens ‘Love is Blind’ verloofd maar door de producers eruit wordt geknipt?

Het overkwam Westley Baer uit Atlanta, die tijdens de show verliefd werd op Lexie Skipper. Na een aantal gesprekken in de pods (de ruimte waarin ze zaten, met in het midden een muur zodat ze elkaar niet konden zien) vroeg hij Lexie ten huwelijk. Pas daarna kreeg hij van de producers te horen dat Lexie en hij eruit werden geknipt. Daarover zegt hij nu in de Britse Grazia: ‘Dat is lastig geweest, want je bent toch een van de koppels dat zich verloofde. En dan krijg je te horen dat jouw verhaal niet wordt uitgezonden, terwijl je wel het hele proces hebt doorlopen.’

‘De show is vijftien maanden geleden opgenomen en je wacht en wacht maar op jouw verhaal, dat er niet gaat komen. Terwijl het verhaal van mijn vrienden wel wordt uitgezonden en hen beroemd maakt. Dat is zuur.’

Ready to date

Westley werd benaderd voor de show en zag een deelname wel zitten. Dating apps werkten niet voor hem en het idee om iemand te leren kennen zonder diegene eerst te beoordelen op uiterlijk, sprak hem wel aan. En dus nam Westley – die werkt in de sales – onbetaald verlof, vroeg toestemming aan zijn moeder en nam plaats in de pods. Klaar om te daten.

Ellenlange dates

De eerste dag van het sociale experiment voelde volgens Westley als een grote speeddate. Met iedere gesprekspartner kreeg hij zeven minuten de tijd om diegene beter te leren kennen. Daarna duurde de dates langer en kon hij zelf kiezen met wie hij op date ging. Naar mate de dagen en het experiment vorderden, zat er geen tijdslimiet meer op de dates. Sommige dates duurden wel vijf uur.

Love you Santa

Op de laatste dag van de opnames vroeg Westley Lexie ten huwelijk. Dat is een beetje gek, om iemand die je nog nooit hebt gezien ten huwelijk te vragen. Maar voor Westley voelde het goed. Sterker, hij wist al na hun vijfde date dat Lexie zijn vrouw zou worden. Toen had Lexie namelijk zijn pod door de producers laten versieren in kerstsferen. Dit omdat Westley haar had verteld dat het in zijn jeugd ontbrak aan een knus kerstgevoel. ‘Ik begon meteen te huilen, wist niet wat ik zag en ze was ons gesprek daarover duidelijk niet vergeten. Ik had het totaal niet verwacht, dat mijn pod zou zijn omgetoverd met kerstlampjes en mijn favoriete cheesecake.’

In Love is Blind is niet duidelijk te zien dat de kandidaten elkaar via de productie cadeautjes konden geven. Andersom gaf Westley namelijk een kleine vuurtoren aan Lexie, omdat hij een tatoeage van de vuurtoren op zijn arm heeft.

Niet naar Mexico

‘Toen ik Lexie eindelijk in het echt mocht ontmoeten, heb ik een slok whiskey genomen om kalmer te worden.’ Het koppel kreeg pas na dag in het ‘echte leven’ te horen dat ze niet met de rest van de groep naar Mexico zouden gaan. ‘We hadden het erover hoeveel zin we in Mexico hadden en toen kregen we opeens te horen dat we daar niet naar toe zouden gaan.’ Toch bleven Westley en Lexie nog een aantal maanden bij elkaar, maar ze vertelden aan niemand dat ze eigenlijk verloofd waren. ‘We logen tegen mensen dat we elkaar hadden leren kennen op Instagram.’

Liefde maakt blind

Volgens Westley heeft het plotselinge vertrek geen invloed gehad op hun verloving. ‘Het enige dat er veranderde was dat we er nu alleen voor stonden. We waren allebei met onbetaald verlof gegaan en zelf een bruiloft bekostigen zou te duur zijn geweest.’ En hoewel Lexie en Westley nu niet meer bij elkaar zijn, zijn ze wel goede vrienden gebleven. ‘Ik geloof echt dat liefde blind kan zijn en dat je verliefd kunt zijn op iemand die je nog nooit hebt gezien. Wij hebben er allebei een mooie vriendschap aan over gehouden.’

