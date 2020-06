Ook al moeten we een nieuwe editie van ‘Love Island UK’ dit seizoen missen, gelukkig hebben we de beelden van voorgaande seizoenen nog. Neem nou de scène waarin Michael niet voor Amber maar voor Joanna koos. Dat was heel schokkend en uitermate pijnlijk en is daarom genomineerd voor een BAFTA Award.

Casa Amor

Toen Michael na een kortstondig verblijf in Casa Amor niet voor zijn vriendinnetje Amber maar voor de bijna volstrekt vreemde Joanna koos, viel hij met een vrije val van zijn charmante voetstuk. De kijker voelde mee met Amber en Michael, tja, die zag zijn imago in duizend stukken breken.

Must see moment of the year

Maar nu kan hij die duizend stukjes weer mooi aan elkaar lijmen. Het pijnlijke moment, waar toch wel het enige lef voor nodig was, heeft hem een Virgin Media BAFTA-nominatie opgeleverd. In de categorie ‘must see moment of the year’ nog wel. Deze categorie staat los van de prestigieuze BAFTA-awards voor films en series die begin dit jaar werden uitgereikt. De categorie, happig gesponsord door Virgin Media, is een publieksprijs en vormt de enige categorie waarbij het publiek beslist. De Britten kunnen tot 15 juli stemmen, op 31 juli wordt bekend of Michael’s beslissende, cringy moment een award heeft gewonnen.

Genomineerden

Naast het fragment van Michael uit Love Island UK zijn er ook scènes uit Game of Thrones, Line of Duty, Gavin & Stacey Christmas Special en Coronation Street genomineerd. Je kunt ze hieronder bekijken.

Het pijnlijke moment van Michael in Love Island:

Ook de hartverscheurende verhaallijn van Sinead Osborne in Coronation Street is genomineerd. Sinead overlijdt aan kanker, waardoor haar jonge zoon Bertie en pas getrouwde echtgenoot Daniel alleen achterblijven. In de laatste scènes is te zien hoe Sinead video’s opneemt voor haar man en zoontje.

Fleabag van BBC Three was een van de Britse hitshows van afgelopen jaar. In deze scène zie je hoofdpersonage Fleabag in een biechtstoel zitten en alles opbiechten tegenover een priester.

Natuurlijk mag Game of Thrones niet ontbreken. De scène waarin Arya haar langgekoesterde rivaal The Night King doodsteekt is genomineerd:

En als we het over emotionele scènes hebben, mag een cheesy kerstmis-moment natuurlijk niet ontbreken.

Maar ook de spectaculaire plottwist uit Line of Duty is opgenomen in het rijtje.